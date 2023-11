Brian Van Hinthum

Max Verstappen was vorige week in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas nogal uitgesproken over het showelement rondom de race in de gokstad. Zijn uitspraken kwamen hem op veel kritiek te staan, maar de Nederlander slaat nu terug naar die kritieken.

Verstappen liet al vroeg in de week weten weinig op te hebben met de aankomende race. "Ten eerste, volgens mij zijn we hier meer voor de show dan voor het racen zelf, als je kijkt naar de lay-out van het circuit. Maar weet je, daar hou ik dus niet echt van. Ik heb meer zoiets van: ik ga erheen, doe mijn ding en ik ga weer weg", zei de Nederlander onder meer in aanloop na de een-na-laatste race van het seizoen. Na de nogal bijzondere openingsceremonie van het weekend liet de drievoudig wereldkampioen zelfs weten zich 'een clown' te voelen en alles bij elkaar konden de opmerkingen van Verstappen niet bij iedereen op positieve reacties rekenen.

Hypocriete Verstappen?

Criticasters stelden onder meer dat Verstappen juist zijn astronomische salaris een gevolg is van de groei van de sport door dergelijke evenementen en dat het dus hypocriet was om dergelijke opmerkingen te maken. In een uitgebreid interview met The Telegraph maakt de drievoudig wereldkampioen gehakt van die opmerkingen: "Wat betreft het salaris denk ik niet dat het een verschil maakt in mijn contract. Het maakt voor Red Bull niet uit hoeveel geld er verdiend wordt in de Formule 1. Tot een paar jaar geleden maakte elk team verlies en kreeg ik nog steeds een hoog salaris. Daar heeft het niks mee te maken. Red Bull is daarnaast ook groter dan alleen de Formule 1-activiteiten", stelt de Limburger.

Kritiek moet kunnen

Verstappen vervolgt: "Het is altijd heel gemakkelijk om te zeggen: 'Je mag niet klagen, kijk hoeveel geld je verdient'. Wie geeft een fuck over hoeveel geld je verdient? Het gaat erom dat je zegt wat je denkt en wat volgens jou goed is of nodig is om voor de sport te zorgen. Ik geef er niks om of ik twee miljoen of honderd miljoen verdien. Het boeit me niet. Ik wil altijd mijn mening geven. Dat is hoe ik opgegroeid ben. Zo werken wij ook als team. Ik geef er niks om of ik tegen de grote baas of de lokale beveiligingsman spreek. Dat maakt voor mij niet uit. Je moet altijd kunnen zeggen wat je denkt. Mensen moeten in staat zijn met kritiek om te gaan. Als je geen kritiek kunt hebben, ga je als persoon ook niet verder komen", besluit Verstappen zijn wijze les.