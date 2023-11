Jeen Grievink

Vrijdag 24 november 2023 11:30 - Laatste update: 13:15

George Russell heeft de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi als snelste afgesloten. In een sessie vol met rookies klokte de Mercedes-coureur de eerste tijd. Felipe Drugovich en Daniel Ricciardo sloten aan op de tweede en derde positie. Max Verstappen en Sergio Pérez kwamen niet in actie, zij werden vervangen door Jake Dennis en Isack Hadjar.

Het Formule 1-seizoen van 2023 komt dit weekend tot een einde op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Zojuist werd de eerste vrije training verreden, maar de sessie was weinig representatief vanwege de vele rookies die hun kilometers mochten maken. Zo zaten onder meer Felipe Drugovich (Aston Martin), Robert Shwartzman (Ferrari) en Frederik Vesti (Mercedes) achter het stuur. Bij Red Bull Racing stonden zelfs allebei de vaste coureurs langs de kant. In hun plaats mochten Jake Dennis en Isack Hadjar acte de présence geven. Weinig verrassend waren het dan ook de meer ervaren coureurs die in de eerste fase bovenaan de tijdenlijst stonden.

Russell zet de toon, rookies maken kilometers

Russell voerde de tijdenlijst aan met een ronde van 1:26.313 op de medium band. Daarachter volgden Sargeant, Piastri, Stroll en Tsunoda. Halverwege de sessie ontstond er een gevaarlijke situatie tussen Sargeant en Jack Doohan in de Alpine. Laatstgenoemde kwam aanstormen, maar knalde bijna achterop de Williams. Het liep met een sisser af, maar de stewards namen het voorval wel onder de loep. Even verderop in de sessie, toen de coureurs richting de zachtste band gingen, werden de tijden verder aangescherpt, met Russell wederom voorop. Hij verbeterde zijn tijd richting een 1:26.072. Drugovich wist echter knap daar vlak achter aan te sluiten in zijn Aston Martin.

Russell snelste, Drugovich en Ricciardo sluiten aan

Russell was ook degene die de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi als snelste afsloot. Zijn ronde van 1:26.072 bleek voldoende voor de eerste tijd. Drugovich volgde op twee tienden, met vlak daar weer achter Ricciardo. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Bottas, Stroll, Piastri, Sainz, Schwartzmann, Gasly en Tsunoda.