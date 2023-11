Jan Bolscher

Donderdag 23 november 2023 13:44 - Laatste update: 14:35

Het team van Mercedes lijkt de bewering van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner niet zo serieus te nemen. De Brit bracht woensdag plots naar buiten dat een afgevaardigde uit het kamp van Lewis Hamilton contact zou hebben gezocht over het stoeltje naast Max Verstappen.

Horner dropte woensdag in gesprek met Daily Mail plotseling een bommetje. Hij vertelde dat het kamp van Hamilton meerdere keren contact heeft gezocht met Red Bull Racing, afgelopen jaar zelfs nog, om te peilen wat de mogelijkheden zouden zijn rondom het stoeltje naast Verstappen. Sky Sports F1-presentator Grag Slater deed navraag bij beide renstallen: "Ik heb het gecheckt en contact opgenomen met Red Bull vandaag", legt hij uit op zender. "Ze zeiden: 'Ja, absoluut. Christian staat achter [de uitspraken] dat een welbekende afgevaardigde van Lewis contact met hem heeft gezocht.' Ze wilden niet specificeren hoe diepgaand dat contact was."

Reactie Mercedes

Ook Mercedes werd om een reactie gevraagd: "Dat is nog interessanter. Lewis heeft uiteindelijk bijgetekend bij Mercedes voor de komende jaren, dat gebeurde in augustus", vervolgt Slater. "Tijdens de onderhandelingen heeft hij benoemd dat hij nergens anders naar aan het kijken was. Mercedes zegt dat ze zich er niet druk over maken. Ze vinden het onwaarschijnlijk, maar misschien zou het gepaste zorgvuldigheid van een afgevaardigde van Lewis geweest kunnen zijn om te kijken welke mogelijkheden er eventueel in de toekomst zouden liggen."

"Maar ze nemen het niet echt serieus. Het is geen issue tussen het team en Lewis, zelfs niet als het wel zo zou zijn gegaan. Lewis wist misschien zelf niet eens van dat contact af. Een insider van het team zei dat Christian de naam van Lewis nodig heeft om de krantenkoppen te halen. Het wordt wel interessant om te horen wat Lewis erover te zeggen heeft. Misschien is er weer wat frictie tussen deze twee rivaliserende teams."

Hamilton spreekt Horner tegen

Die reactie van Hamilton zelf is er inmiddels: "Ik heb geen idee waar hij het over heeft", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Niemand, zover als ik weet, van mijn team heeft met hem gesproken. Ik heb in jaren niet met Christian gesproken", maakt Hamilton duidelijk. "Hij heeft eerder dit jaar geprobeerd om een meeting met mij te organiseren, maar dat is het dan ook. Ik weet het niet echt."