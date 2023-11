Jan Bolscher

Donderdag 23 november 2023 10:06

Max Verstappen is blij om terug te zijn in Abu Dhabi vanwege de goede herinneringen, maar de Red Bull Racing-coureur kijkt vooral uit naar de winterstop, om wat tijd met vrienden en familie door te kunnen brengen.

Verstappen legde in 2021 op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi beslag op zijn eerste wereldkampioenschap, nadat een zinderende titelstrijd met Lewis Hamilton uiteindelijk zijn kant opviel. De Nederlander heeft dan ook goede herinneringen aan de Verenigde Arabische Emiraten, maar tegelijkertijd lijkt de pijp ook leeg. Verstappen gaf in Las Vegas al aan moeite te hebben met het vele reizen en de grote tijdsverschillen van de afgelopen weken, en ook nu geeft hij aan uit te kijken naar de winterstop.

Toe aan de winterstop

"Abu Dhabi brengt altijd goede herinneringen terug voor mij en het team", vertelt Verstappen in een vooruitblik van het team. "Het winnen van mijn eerste wereldkampioenschap hier, is een herinnering die we nooit zullen vergeten. Het is een lang, maar succesvol seizoen geweest. Ik kijk ernaar uit om een pauze en wat vrije tijd te hebben. Het team heeft ongelofelijk hard gewerkt en iedereen heeft recht op een pauze en tijd met vrienden en familie. Het is de laatste push van het seizoen en ik hoop dat we met een hoogtepunt kunnen afsluiten", klinkt het.