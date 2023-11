Brian Van Hinthum

Dinsdag 21 november 2023 18:44

Lewis Hamilton is natuurlijk met zijn 38 jaar op de teller steeds meer richting zijn racepensioen aan het gaan en de zevenvoudig wereldkampioen is druk bezig met het planten van zaadjes in het bedrijfsleven. De Britse coureur vertelt over het leven na de Formule 1 en hij weet dat hij simpelweg niet voor altijd kan racen.

Dat Hamilton naast zijn raceloopbaan niet graag stilzit, is inmiddels wel algemeen bekend. De man uit Stevenage is vaak aanwezig bij modeshows, is op de achtergrond druk bezig met een Formule 1-film en draait ook zijn hand niet om voor het ondernemingsleven. Een kleine maand geleden sloeg de Brit nog de handen ineen met de Mexicaan Iván Saldaña om een eigen non-alcoholische drank op de markt te brengen die doet denken aan tequila. De drank, genaamd Almave, werd toepasselijk tijdens het raceweekend in Mexico-Stad gelanceerd.

Artikel gaat verder onder video

Meer kansen

Het is één van de kleine bezigheden van Hamilton naast zijn drukke bestaan in de Formule 1. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen afgelopen jaar zijn contract bij het team van Mercedes verlengde tot en met 2025, is hij op de achtergrond dus al druk bezig met zijn leven na de koningsklasse. Hij vertelt over zijn plannen: "Toen ik net begon met de Formule 1, had ik niet echt speelruimte om andere dingen te doen. Sinds in bij Mercedes zit, heb ik echter steeds meer mogelijkheden gekregen om dingen buiten de sport te doen", vertelt hij in een video van CNBC.

Niet voor altijd racen

De Brit legt uit: "Uiteindelijk zijn er nu zoveel zakelijke ondernemingen waar ik in betrokken ben. Bijvoorbeeld Apollo, de film die ik aan het produceren ben over de Formule 1. Ik heb een aantal andere zaken waar ik bij betrokken ben en heb een aantal startups waar ik mee bezig ben. Het is heel belangrijk, want ik kan niet voor altijd racen", realiseert de Mercedes-coureur zich. "Het is goed om andere dingen te hebben waarin je je creativiteit kwijt kan. Je kunt niet 24/7 aan racen denken. Dan word ik helemaal gek", besluit Hamilton.