Williams heeft een rijke historie, zowel qua resultaten en titels als qua liveries. Sinds de beginjaren van de Formule 1 is het team al actief in de sport, en zeker tussen de jaren 70 en 90 was het team dominant en succesvol. De liveries van de laatste tien jaar zijn ook erg verschillend gebleken, iets wat hetzelfde geldt voor de nieuwe livery die het team in 2023 gaat gebruiken.

Maandag toonde Williams haar nieuwe livery voor het seizoen 2023, een livery die net zoals de voorgaande jaren voornamelijk blauw als kleur heeft. Ondanks dat dit in het verleden vaker is gebeurd, is het ook zo dat het team een paar keer voor compleet ander kleuren heeft gekozen. Een overzicht van de liveries van Williams tijdens de laatste zeven seizoenen en het seizoen 2023.

2016

In 2016 reed het team met een livery die het de jaren daarvoor ook gebruikte. De auto was, met Martini en Rexona groot op de auto als sponsoren, voornamelijk wit. Er zaten wat rode, blauwe en zwarte contouren in, maar het was duidelijk dat wit de auto van dat seizoen domineerde. Het team werd in 2016, met Felipe Massa en Valtteri Bottas voor het derde seizoen achter elkaar als coureurs, vijfde bij de constructeurs met 138 punten. De twee jaar daarvoor was het team derde geworden.

2017

In 2017 veranderde er weinig aan de livery van Williams. De sponsoren, Martini en Rexona, waren nog steeds duidelijk terug te vinden op de auto en de kleurstelling en het uiterlijk van de auto veranderde amper. Wit was nog steeds dominant, met zeker aan de achterkant van de auto wat meer rood, blauw en zwart. Met deze auto werd het team met 83 punten vijfde. Het bleek voorlopig het laatste competitieve seizoen te zijn van Williams, een seizoen met Lance Stroll en Massa als coureurs.

2018

In 2018 werd er wel iets meer rood, wit en zwart toegevoerd, maar nog steeds was de dominante kleur wit. Ook aan het uiterlijk en de patronen veranderde wederom weinig. De auto zelf, toen bestuurd door Stroll en Sergey Sirotkin, bleek echter dramatisch te zijn. Met zeven punten en maar drie keer een top tien-finish, eindigde Williams tiende bij de constructeurs. Het bleek het begin van een matige reeks te zijn.

2019

Een jaar later werd het team namelijk wederom tiende, maar scoorde het maar één punt. Het nieuwe duo George Russell en Robert Kubica bleek geen groot succes, maar de livery zorgde wel voor veel verandering. Er was een andere sponsor (ROKiT) en meteen ook een andere livery. ROKiT, Rexona en Orlen waren groot op de auto te zien, die in 2019 vooral blauw en wit was. Rood was amper meer terug te vinden, terwijl zwart ook nog maar in kleine proporties terug te zien was op de auto.

2020

Begin 2020 besloot het team een compleet ander pad op te gaan met hun nieuwe livery. ROKiT was nog steeds de grootste sponsor en dus ook het grootst terug te vinden op de auto, maar naast wit en (donker) blauw was ook de kleur rood weer volop terug te vinden op de auto. Deze livery ging echter niet door omdat het contract met ROKiT aan het begin van de coronacrisis werd verscheurd. Met Sofina en Acronis als nieuwe sponsoren op de auto kwam vlak voor het seizoen het team met een nieuwe livery, die vooral wit en (licht)grijs bleek te zijn. Ook waren er blauwe lijnen te zien. De auto zelf ging, bestuurt door Nicholas Latifi en Russell, echter niet zo hard. Met nul punten en een tiende plaats was het één van de slechte seizoenen van het team ooit.

2021

In 2021 ging het beter en scoorde het team met Latifi en Russell 23 punten en zeven top 10-plekken. Williams eindigde dat seizoen achtste bij de constructeurs. De auto zelf ging qua livery weer terug naar de kleuren van 2019, zij het met iets minder wit en wat meer (donker)blauw. Het waren wel de twee kleuren die domineerde, met verschillende sponsoren die een plek veroverde op de auto.

2022

In 2022 koos Williams voor donkerblauw en zwart als dominante kleuren, met de kleuren rood en wit die ook aanwezig waren. Veel sponsoren waren er op de auto echter niet te vinden, zeker in vergelijking met voorgaande jaren. Met Alexander Albon en Latifi als coureurs scoorde het team echter maar acht punten en vijf plekken in de top-10 richting een tiende plaats bij de constructeurs. Een valse start aan een nieuw tijdperk in de Formule 1.

2023

In 2023 is de kleur waar op gefocust wordt dus nog meer blauw, iets wat de afgelopen jaren al steeds meer door het team van Williams werd gedaan. In deze auto hoopt het team met Albon en nieuwkomer Logan Sargeant een matige reeks aan seizoenen te doorbreken. Daarvoor zal het team echter hard moeten gaan werken, aangezien de concurrentie enorm is.

