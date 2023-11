Remy Ramjiawan

Hoewel de Formule 1 zich gaat opmaken voor de finale in Abu Dhabi, gaat Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur nog altijd werk maken van een compensatie voor het Italiaanse team.

Op vrijdag zorgde een putdeksel in Las Vegas voor flink wat schade aan de SF-23 van Carlos Sainz. Het Italiaanse team moest een nieuw chassis opbouwen voor Sainz, ook moesten er onderdelen worden ingepast, buiten de poule van de Spanjaard om. De tweevoudig racewinnaar kon daardoor rekenen op gridstraffen, waardoor een tweede tijd in de kwalificatie uiteindelijk een twaalfde startplek opleverde voor de Grand Prix van Las Vegas.

Schade waar team niets aan kan doen

"We hebben zeker veel consequenties aan de financiële kant, aan de sportieve kant, aan de voorraad reserveonderdelen en aan de budgetkant is het zeker niet makkelijk", zo wijst Vasseur naar de afdelingen die last hebben van de schade. "Maar het is ook waar dat als we het budgetplafond moeten aanpassen, onze hele kostenplaatje, in ieder geval tussen nu en het einde van het seizoen, we niet zoveel ruimte hebben om mee te spelen, of we missen Abu Dhabi." Vasseur legt uit dat hij van plan is om te praten over incidenten waar een team geen invloed op heeft en die uit het budgetplafond gehaald kunnen worden: "Er komt een discussie. De beslissing, dat is iets anders."

Timing rode vlag

Daarnaast plaatst Vasseur ook wel een vraagteken bij de timing van de rode vlag tijdens de eerste vrije training in Las Vegas, waarbij de putdeksel loskwam. Dat had in de ogen van de Fransman een stuk eerder gekund. "Het is ook voor mij [een raadsel red.] dat we één minuut hadden tussen de gele vlag en de rode vlag. Dat betekent dat ze iets op de baan zagen en dat het een minuut duurde voordat ze met de rode vlag gingen zwaaien. Het belangrijkste voor mij in deze zaak is dat wanneer je de gele vlag plaatst, de eerste gele vlag, dat betekent dat je iets hebt gezien", aldus Vasseur die wijst naar de handelingssnelheid.