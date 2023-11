Remy Ramjiawan

Dinsdag 21 november 2023 09:14 - Laatste update: 09:27

Tijdens het Grand Prix-weekend van Las Vegas ging de discussie vooral over het sportieve element en de entertainmentfactor. Hoewel het laatste daarover nog lang niet is gezegd, delen de hoteleigenaren mee dat het Grand Prix-weekend in Las Vegas, volgens hen, het beste evenement uit de geschiedenis van de gokstad is geweest.

Het raceweekend in Las Vegas heeft veel stof doen opwaaien over waar nu precies de prioriteit ligt van de sport. Max Verstappen is erg vocaal geweest het afgelopen weekend en benadrukte dat de sport meer zou moeten vertellen over hoe de teams te werk gaan, in plaats van het accent leggen op de randzaken. Voor de sport zelf was het belangrijk dat het evenement succesvol was, Liberty Media is namelijk als eigenaar van de Formule 1 zelf de organisator geweest van het evenement.

Positieve feedback

Hoewel het raceweekend een valse start op vrijdag kende, was het volgens Steve Hill (CEO van de Las Vegas Convention en Visitors Authority) wel een succesvol evenement. "Vanuit economisch oogpunt wordt het een recordweekend voor Las Vegas. Het gaat veel belastinginkomsten opleveren en eigendommen rondom het circuit deden het uitzonderlijk goed", zo legt hij in de Las Vegas Review-Journal uit. Sean McBurney, president van Caesars Entertainment heeft ook alleen maar positieve geluiden gehoord: "Ik weet niet of ik ooit naar een evenement ben geweest waar de feedback zo unaniem positief was. Voor een evenement dat in het eerste jaar zo ingewikkeld was, was het ongelooflijk. Absoluut ongelooflijk."

'Op lange termijn succesvoller dan Super Bowl'

Toch blijft het wel een exclusief feestje, want de prijzen van de hotelkamers, maar ook voor het evenement zelf gingen door het dak. "Ik denk dat dit anders was dan andere grote sportevenementen. Dit kostte veel moeite en zelfs als je denkt dat de aanvankelijke schattingen van de economische impact wat hoog waren, is dit nog steeds iets dat vanuit financieel oogpunt uiteindelijk groter zal zijn dan de Super Bowl", aldus Josh Swissman, oprichter van de in Las Vegas gevestigde Strategy Organization.