Lars Leeftink

Maandag 20 november 2023 14:03 - Laatste update: 14:52

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing en Max Verstappen, zag afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas zijn team eerste en derde worden dankzij Verstappen en Sergio Pérez. Het was de kers op de taart voor Horner, voor wie het een speciaal weekend was. Verstappen besloot het weekend nog wat specialer te maken.

Horner is al sinds het debuut van Red Bull Racing in 2005 de teambaas van het team en is met Red Bull momenteel bezig met een tweede dominante periode. Nadat men van 2010 tot en met 2013 alle kampioenschappen won dankzij het duo Sebastian Vettel en Mark Webber, domineert Red Bull sinds het begin van het nieuwe tijdperk (2022) weer de koningsklasse. In 2022 won het team beide kampioenschappen, iets wat Red Bull dit seizoen weer voor elkaar heeft gekregen. Tegelijkertijd verbrak het team, maar vooral Verstappen, meerdere F1-records.

Artikel gaat verder onder video

Verjaardag Horner

Afgelopen weekend was Horner jarig. De Brit werd op de donderdag in Las Vegas 50 jaar oud. Als cadeau mocht de Brit dus het hele weekend aan het werk in de gokstad van de Verenigde Staten. Het bleek een succesvol weekend te zijn voor het team. Verstappen won de race, terwijl Pérez derde werd. Na de overwinning gaf Verstappen zijn speciale helm, met handtekening en een speciale boodschap, aan Horner. Het leverde mooie beelden op.