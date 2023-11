Vincent Bruins

Maandag 20 november 2023

Nyck de Vries heeft een druk programma voor het seizoen van 2024. De Nederlander gaat niet alleen maar deelnemen aan het Formule E-wereldkampioenschap met Mahindra. Vandaag werd namelijk aangekondigd dat hij ook zijn handtekening heeft gezet bij Toyota voor het FIA World Endurance Championship.

De Vries was al de reserve- en testcoureur van Toyota van 2020 tot en met 2022. Hij zou dan ook voor het door Toyota Gazoo Racing-gerunde team racen in 2023, maar kon dankzij een clausule onder het contract uitkomen om zo voor AlphaTauri uit te komen in de Formule 1. De 28-jarige uit Uitwellingerga zal José María López vervangen in de Toyota GR010 Hybrid met nummer 7. Hij zal deze auto delen met Mike Conway en teambaas Kamui Kobayashi. De nummer 8 zal bestuurd blijven worden door regerend wereldkampioenen Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryō Hirakawa. Toyota heeft maar liefst vijf rijderskampioenschappen en vijf constructeurskampioenschappen op rij binnengesleept in de LMP1- en Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship. Toyota won in 2023 elke race van het WEC, behalve de 24 Uur van Le Mans, toen Ferrari wist te zegevieren met James Calado, Antonio Giovinazzi en Alessandro Pier Guidi.

Geweldig team met Conway en Kobayashi

"Ik ben zeer verheugd om terug te keren in de endurance-racerij, al helemaal met Toyota Gazoo Racing," vertelt De Vries. "Endurance racen is iets waar ik altijd al van heb genoten en het is een discipline wat momenteel ongelooflijk veel momentum heeft. Ik maakte voor een aantal jaren deel uit van het team in een andere rol, maar ik had nooit de kans om te racen, dus het is geweldig dat die tijd nu is aangebroken, en ik wil het team bedanken voor de constante support en het vertrouwen in mij. Ik kijk er heel erg naar uit om auto nummer 7 te delen met Mike en Kamui. Ze zijn allebei zeer getalenteerde coureurs die al veel hebben bereikt, en ik ben er zeker van dat we een geweldig team gaan vormen."