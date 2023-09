Remy Ramjiawan

Voor tweevoudig Formule E-kampioen Jean-Éric Vergne wordt het de hoogste tijd dat de beleidsbepalers van de elektrische klasse ervoor gaan zorgen dat de raceweekenden niet meer tegelijkertijd met races uit het World Endurance Championship worden gepland.

Diverse Formule E-coureurs hebben naast hun activiteiten in het kampioenschap ook vaak in zitje in andere raceklassen. Dat geldt ook voor Vergne en zijn teamgenoot bij DS Penske Stoffel Vandoorne. Het duo racet niet alleen in de Formule E aankomend jaar, ook wordt er bij het team van Peugeot geracet in het World Endurance Championship. Sommige weekenden zijn dubbel gepland en dus moeten er keuzes worden gemaakt.

'Ziet er niet goed uit voor kampioenschap'

Op de vraag welk kampioenschap de voorkeur krijgt als de twee klassen in hetzelfde weekend in actie komen, legt Vergne, tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, uit. "Ik ben dat weekend op vakantie, dus ik hoef die keuze niet te maken", zo grapt hij. Op een iets serieuzere noot legt hij uit: "Ik geloof dat de halve grid van de Formule E ook aan het WEC meedoen. Misschien wel meer, maar ik heb niet het precieze getal. Ik denk dat je in 52 weken van het jaar, altijd wel een paar 'botsingen' (weekenden waarin Formule E en het WEC op het programma staan) hebt. Dat is jammer. Het is niet goed voor het kampioenschap, maar ook niet voor de coureurs. Sommige coureurs geven de Formule E de prioriteit. Anderen geven Le Mans of het WEC de prioriteit."

De bal ligt bij de Formule E

Samen met teamgenoot Vandoorne komt Vergne dus ook uit voor Peugeot en hij weet al wat hij gaat doen als hij voor de keuze staat. "Voor mij, maar ook voor Stoffel geldt dat de Formule E en dus DS Penske, de prioriteit zal krijgen. Helaas zullen andere coureurs de prioriteit geven aan het WEC. Dat is jammer, want als je een coureur halverwege het seizoen moet vervangen, omdat hij een andere verplichting heeft, dan ziet dat er niet goed uit voor het kampioenschap. Terwijl als je een wedstrijd in het WEC overslaat, dan hoef je niet per se vervangen te worden. De andere twee coureurs kunnen het dan overnemen. Dat geldt niet voor de 24 uursraces, maar wel bijvoorbeeld voor de zes uursraces." Hij hoopt dan ook dat de Formule E, als organisatie, iets aan dit probleem gaat doen. "Ik hoop dat de Formule E een overeenkomst kan sluiten, waardoor dit soort botsingen niet meer voorkomen."