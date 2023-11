Brian Van Hinthum

Maandag 20 november 2023 06:59

De Grand Prix van Las Vegas is nog niet achter de rug of het is alweer tijd voor de slotrace van het seizoen. Zoals inmiddels gebruikelijk, rijden we de laatste race van het jaar op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Hoe laat beginnen alle sessies komend weekend? Je leest het in dit artikel.

Het gaat hard in het slot van het seizoen met de races. Na een veelbewogen triple-header van Noord- naar Zuid-Amerika en twee weken later de Grand Prix van Las Vegas, is het het aankomend weekend alweer tijd voor de allerlaatste Grand Prix van dit jaar in Abu Dhabi. Onder de kunsten van het Yas Marina Circuit zullen de coureurs nog één keer hun kunsten te vertonen, waarna zij na 22 races de tijd krijgen voor een welverdiende vakantie. Vorig jaar wist Max Verstappen de race in Abu Dhabi te winnen, kan hij dit jaar dit kunstje herhalen?

Yas Marina Circuit

Het Yas Marina Circuit is met zijn dikke één miljard aan kosten het duurste circuit dat ooit gebouwd is. Het door Herman Tilke ontworpen circuit werd in 2009 voor het eerst verreden en gewonnen door Sebastian Vettel in zijn Red Bull. Het circuit ligt op het speciale eiland 'Yas', waar ook het bekende Ferrari World gelegen is. Het circuit is in 2021 flink op de schop genomen om de baan sneller te maken en meer kansen op inhaalmogelijkheden te bieden. Bocht 5 en 6 van het circuit zijn verwijderd, waardoor de coureurs meteen doorrijden richting de haarspeldbocht. Van de bochten 11 tot en met 14 is één lange bocht gemaakt. De veranderingen aan het circuit hebben ervoor gezorgd dat een rondje Yas Marina zo'n veertien seconden sneller gaat zijn dan voorheen.

In 2016 kwam het allemaal aan op de ontknoping onder de kunstlichten van het Yas Marina Circuit. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg vochten voor het wereldkampioenschap, waarbij uiteindelijk de Duitser na een heroïsche race aan het langste eind wist te trekken. Het bleef spannend tot het einde van de vlag. Hamilton, rijdend op kop, besloot om doelbewust te vertragen en Rosberg te verleiden tot het maken van een inhaalactie, of Vettel op P3 en Verstappen op P4 tot het inhalen van de Duitser. Vettel leek de acties van Hamilton door te hebben en hij haalde zijn landgenoot expres niet in, waardoor uiteindelijk Hamilton, Rosberg, Vettel en Verstappen in slagvolgorde over de finish kwamen en Rosberg zijn eerste en enige wereldtitel wist op te eisen, tot frustratie bij Hamilton.

In 2021 kreeg die frustratie van Hamilton een nieuwe, diepere lading. De Britse titelfavoriet leek op het Yas Marina Circuit op weg naar wereldtitel nummer acht. Niets leek hem in de weg te staan, tot daar ineens Nicholas Latifi in de muur stond. Er kwam een Safety Car de baan op en die werd één ronde voor het einde losgelaten door wedstrijdleider Michael Masi. Als gevolg daarvan kon Verstappen in de laatste ronde van het intense seizoen zijn titelconcurrent passeren waardoor niet Hamilton, maar Verstappen de wereldtitel te grazen nam.

Tijdschema Grand Prix van Abu Dhabi

Na een aantal bijzondere tijdschema's door de tijdsverschillen met de races aan de andere kant van de oceaan, keren we dit weekend weer terug naar de normalere tijden in de middag. Het bal wordt op vrijdag geopend met de eerste vrije training, die om 10:30 uur Nederlandse tijd van start gaat. Training nummer twee is om 14:00 uur. Op zaterdag gaan de coureurs één uurtje later aan de slag dan op de vrijdag, als de derde vrije training om 11:30 uur op de planning staat. De kwalificatie is vervolgens dezelfde dag en begint om 15:00 uur. Ten slotte gaan de lichten dan op zondag nog één keer uit in 2023: vanaf 14:00 uur barst het spektakel los in Abu Dhabi.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 24 november

10:30 uur: Eerste vrije training

14:00 uur: Kwalificatie Grand Prix

Zaterdag 25 november

11:30 uur: Derde vrije training

15:00 uur: Kwalificatie

Zondag 26 november

14:00 uur: Grand Prix van Abu Dhabi