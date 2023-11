Brian Van Hinthum

Sergio Pérez reed zondag tijdens de Grand Prix van Las Vegas één van de betere races uit zijn afgelopen halve seizoen en de Mexicaanse coureur kwam als tweede over de streep in Las Vegas. Hij verloor weliswaar nog nét voor het einde van de race zijn P2 aan Charles Leclerc en dat komt hem op kritiek te staan in het Race Café.

Pérez wist na zijn teleurstellende twaalfde plek in de kwalificatie dat er op zondag werk aan de winkel was in Las Vegas. Door de straf van Carlos Sainz mocht de Mexicaan zijn race vanaf P11 aanvangen om zichzelf naar voren te vechten, al liep hij vroeg in de race tegen schade en dus de eerste tegenvaller aan. De man uit Guadalajara ging niet bij de pakken neer zitten, vocht zich terug, reed zelfs even aan de leiding en mocht uiteindelijk mee naar het podium als derde. Er leek zelfs wat meer in te zitten, daar hij vlak voor het einde van de race nog tweede reed.

Pérez niet gezien

Toch liet hij zich in de slotfase de kaas van het brood eten door Leclerc en moest hij de Ferrari-coureur voorrang verlenen. Pérez gaf na afloop aan dat hij niet verwacht had dat de Monegask daar had zat. Race Café-presentator Rob Kamphues gooit in de nabeschouwing op Ziggo Sport op dat Pérez zich inderdaad de kaas van het brood liet eten: "Hij had hem niet verwacht, heeft hij geroepen. Dat is dom", roept Olav Mol. "Dat is onzin!", haakt Jack Plooij vervolgens in. "Leclerc zag dat hij wat problemen met de remmen had en dat hij daar gewoon op heeft geanticipeerd."

Deur volledig open

Vervolgens geeft Doornbos zijn mening: "Hij kon niet wegrijden. Hij had meer vleugel staan dan Max. Pérez had in principe later kunnen remmen met een grotere achtervleugel. Dat is feit nummer één. In de voorlaatste ronde zeiden ze [bij Red Bull] dat ze elkaar gingen helpen. Pérez reed netjes in het lijntje, maar bleef te lang in dat lijntje zitten. Vervolgens laat hij daardoor de deur niet een beetje open staan, hij laat een hele hangar open staan", besluit de voormalig Formule 1-coureur in zijn analyse van Pérez.