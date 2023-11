UPDATE: Norris ontslagen uit ziekenhuis na klapper in Las Vegas

Jan Bolscher

Zondag 19 november 2023 09:55 - Laatste update: 09:56

Lando Norris is uit voorzorg ten controle naar een ziekenhuis in de buurt van het circuit in Las Vegas gebracht, zo heeft het team van McLaren laten weten. De Brit kende een nare klapper tijdens de race.

Norris kende sowieso geen lekker weekend in Las Vegas. De 24-jarige coureur bleef in de kwalificatie steken op de zestiende tijd, waarmee hij werd verdoemd tot een inhaalrace op het gloednieuwe stratencircuit. Die bleek echter van korte duur. Norris verloor vroeg in de race plots de controle over zijn McLaren, waarna hij de muur in schoot en nog honderden meters lang het beton gleed, om vervolgens tot stilstand te komen in een andere muur.

Ter controle naar het ziekenhuis

Op televisiebeelden was te zien dat Norris op eigen kracht uit de auto wist te klimmen en naar het medical centre werd gebracht. Bij een bepaalde impact moeten coureurs verplicht even langs de dokter. Daar is besloten om Norris toch uit voorzorg naar een nabijgelegen ziekenhuis te brengen voor een verdere controle. McLaren benadrukt dat het hierbij om een voorzorgsmaatregel gaat. Naar verluidt gaat het oké met de coureur.

UPDATE 09:55 UUR:

Norris is ontslagen uit het University Medical Center, zo laat McLaren weten middels een update.