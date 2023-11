Remy Ramjiawan

Zondag 19 november 2023 10:14 - Laatste update: 10:32

Jos Verstappen gaat ervan uit dat zoon Max zich, ondanks de kritiek op het evenement in Las Vegas, wel aardig heeft vermaakt zondagochtend. De Nederlander vertrok vanaf P2 en was na een tijdstraf en twee safety car-periodes als eerste over de streep en wist daarmee zijn achttiende overwinning in 2023 te pakken.

De doelstelling aan de start van de race werd vrij snel duidelijk. Verstappen wilde direct duidelijk maken dat Charles Leclerc, die vanaf pole position vertrok, moest knokken voor de zege. In de eerste bocht zette Verstappen de RB19 naast de SF-23 en duwde Leclerc daarmee de baan af. Daarvoor kreeg de Limburger een tijdstraf van vijf seconden, kwam hij later in de wedstrijd nog in een onderonsje met George Russell terecht, maar wist hij toch de zege te pakken door een inhaalrace op te zetten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de stand in het kampioenschap na de Grand Prix van Las Vegas

'Er gebeurde veel'

Vader Jos genoot bij Viaplay van de race in de Amerikaanse gokstad. 'De race op zich was ontzettend spannend. Dat krijg je ook wel met dit soort lange rechte stukken. Er werd veel ingehaald en er gebeurde veel. Ik vond het een leuke race om te zien', zo concludeert Verstappen senior. De drievoudig wereldkampioen kreeg te horen dat hij een vijf seconden straf kreeg toebedeeld voor de actie bij Leclerc, in de eerste bocht. 'Na die penalty, je merkte wel dat hij daar niet heel erg blij mee was en ik zag wel aan zijn rijden dat ie een beetje boos was.'

The stunning race-winning move for Max Verstappen on Charles Leclerc 😮‍💨#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/vuPtUXRt2Y — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Onderonsje met Russell

Verstappen kwam halverwege de race Russell tegen en verraste de Mercedes-coureur, die te vroeg instuurde. De stewards deelden daarvoor een straf uit aan de Brit en de schade viel uiteindelijk mee. 'Die flap aan de voorvleugel, aan de zijkant, was afgebroken en voor de rest was het nog allemaal goed. Daarom hoefde we dat gelukkig niet te vervangen. Het viel mij ook op dat de auto gewoon bleef gaan zonder dat ding. Ik moet ook zeggen, met die harde banden, dat paste ook gewoon goed vandaag bij hem.'

Graining

Toen de 26-jarige Verstappen de koppositie overnam kon Leclerc het gat af en toe nog dichten. 'Je zag dat hij last had van graining en dan stuurt de auto wat minder in, moet je wat langer wachten voordat je op het gas kan en dat scheelt gewoon vier a vijf tienden per ronde en toen hebben ze hem binnengehaald.' Verstappen junior was van tevoren niet spreken over het evenement van Las Vegas en vader Jos verwacht niet dat die mening nu door de zege is veranderd. 'Tijdens het racen op zich heeft hij plezier gemaakt, maar ik denk dat zijn standpunt niet verandert.'