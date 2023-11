Jan Bolscher

Zondag 19 november 2023 08:55 - Laatste update: 08:56

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Las Vegas op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven. De Nederlander moest onder andere vanwege een tijdstraf diep gaan, en is na afloop logischerwijs tevreden.

Verstappen begon als tweede aan de race op het Las Vegas Strip Circuit, maar zette direct bij de start de aanval in op pole sitter Charles Leclerc. De Nederlander kwam goed van zijn plek en ging bij het ingaan van de eerste bocht aan de Ferrari-coureur voorbij. De wedstrijdleiding was echter van mening dat Verstappen buiten het boekje ging door Leclerc naast de baan te dwingen. Om deze reden kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden opgelegd.

Artikel gaat verder onder video

Indrukwekkende race Verstappen

De drievoudig wereldkampioen loste deze in bij zijn eerste pitstop, maar werd vlak hiervoor op de baan weer ingehaald door Leclerc. De Monegask liet lange tijd een race pace zien dat gelijkwaardig was aan dat van Verstappen, waardoor de overwinning eventjes ver weg leek. In het laatste deel van de race kwam de Limburger echter bovendrijven en ging op de baan onder andere aan teammaat Sergio Pérez en Leclerc voorbij, om de leiding in de wedstrijd weer over te nemen. Zo schreef Verstappen een vermakelijke Grand Prix van Las Vegas op zijn naam.

Positief na afloop

"Het was een zware race", vertelt Verstappen na afloop. "Ik wilde er bij de start voor gaan, maar we remden allebei laat en ik had weinig grip. Ik kreeg een penalty, daardoor viel ik wacht nar achteren en moest ik wat inhaalacties inzetten. Er gebeurde veel. Richting het einde konden we vol gas gaan. De DRS was heel krachtig, dat droeg eraan bij dat we hier goed konden racen. Dat was leuk. Door de lage bandendegradatie konden we vol pushen. Het publiek was geweldig, ik kan niet wachten om volgend jaar terug te komen."