Jan Bolscher

Zondag 19 november 2023 06:51

Het team van Red Bull Racing staat op de startgrid nog te sleutelen aan de achtervleugel van Max Verstappen, maar volgens teambaas Christian Horner is er niets aan de hand.

De Grand Prix van Las Vegas gaat om 07:00 uur Nederlandse tijd van start. Verstappen kwalificeerde zich als derde voor de race, maar schoof door naar de tweede stek vanwege een gridstraf voor Carlos Sainz. Charles Leclerc vangt de race aan vanaf pole position. Zojuist was op de startgrid te zien dat Red Bull Racing nog druk in de weer was met de achtervleugel van de Nederlander, maar volgens teambaas Christian Horner is er niets aan de hand.

Artikel gaat verder onder video

Geen problemen voor Verstappen

"Nee, alles is oké", klinkt het tegenover Viaplay. "Gewoon wat laatste checks en ze zagen iets wat ze even wilden invetten. Alles is goed. Mij is gezegd dat ik mij geen zorgen hoef te maken, maar er is altijd iets om je zorgen over te maken. Het is een gekkenhuis, maar dat is Las Vegas. Het is een heel ander evenement voor de Formule 1. Ik denk dat het circuit een interessante race zal brengen. Fijn dat de Formule 1 een race in Las Vegas organiseert ter ere van mijn verjaardag", grapt hij.