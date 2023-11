VIDEO | Verstappen en Ocon ruziën op de baan: ''Als jij mij naait, naai ik jou ook''

Redactie

Zaterdag 18 november 2023 18:53

Max Verstappen en Esteban Ocon kwamen elkaar tegen tijdens de kwalificatie in Las Vegas. De Fransman verklaarde achteraf dat hij niet anders kon, om zich op die manier aan de maximale deltatijd te houden. Verstappen was ook duidelijk, die zag dat Ocon zijn ronde verpestte en deelde daarom een koekje van eigen deeg uit. Bekijk de video hieronder of op YouTube.