Lars Leeftink

Zaterdag 18 november 2023 17:02 - Laatste update: 17:06

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, zag George Russell en vooral Lewis Hamilton zoeken naar grip tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. Het resultaat van Russell was prima, terwijl Hamilton het lastiger had. Wolff kijkt hierbij vooral naar de banden en de omstandigheden.

In gesprek met Sky Sports laat Wolff weten dat het lastig blijft om de banden in te schatten tijdens een raceweekend. "Het blijft een mysterie. Als je de banden op de juiste temperatuur krijgt, zie je meteen het verschil, dat zagen we ook al in de derde vrije training. Het is heel lastig om te begrijpen. Hij [Hamilton] had niet meer grip. Je hebt het echt over vier of vijf graden verschil tussen wel of geen grip hebben."

Als voorbeeld van de lastige omstandigheden pakt Wolff de prestaties van McLaren erbij, die met twee auto's na Q1 in Las Vegas al klaar waren. "Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij McLaren: ze doen normaal vooraan mee, maar liggen er nu in Q1 al uit. Aan de andere kant heb je Ferrari, die geweldige ronden hebben neergezet, met beide coureurs, en een halve seconde sneller waren dan de rest." Wolff was, net zoals Hamilton, lovend over Williams. P5 en P6 zijn namelijk voor Alex Albon en Logan Sargeant. "Het is geweldig, en we weten van Williams dat ze de temperatuur makkelijk in de banden krijgen. De baan is koud en snel, en dan doen ze volop mee, dat bewees deze kwalificatie wel weer."

Zondag Mercedes

Hamilton zal zondag vanaf P10 beginnen, terwijl Russell vanaf P3 begint. Beide coureurs profiteren van de gridstraf van Carlos Sainz, die op P2 eindigde tijdens de kwalificatie. Wolff is een klein beetje hoopvol voor de race. "Het zag er bij ons niet goed uit, maar we reden in de vrije training al heel vroeg, op een gladde baan. Ik verwacht dat Max Verstappen en Charles Leclerc heel snel gaan zijn, en George [Russell] moet het gewoon managen, en afwachten tot het beste van de banden af is."