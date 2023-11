Brian Van Hinthum

Zaterdag 18 november 2023 13:30

Eén van de minder leuke verhalen van de vrijdag in Las Vegas zat hem in de weggestuurde fans nog vóór de uitgestelde tweede vrije training. Inmiddels heeft de Formule 1 - zonder excuses - daarop gereageerd en hebben de fans een soort van compensatie aangeboden gekregen. Max Verstappen vindt het lachwekkend.

De eerste dag van de veel flink opgezweepte Grand Prix van Las Vegas had een groot spektakel voor de fans, zowel op het circuit als thuis voor de buis, moeten worden. Uiteindelijk werd het echter precies het tegenovergestelde. De eerste vrije training in de gokstad moest al vroeg worden afgeblazen wegens een losliggende putdeksel die bij Carlos Sainz voor veel schade zorgde. Wegens alle perikelen op en rondom het circuit duurde het lang voor de tweede vrije training van start kon gaan. Deze werd namelijk met bijna drie uur uitgesteld, tot diep in de nacht.

Geen excuses

Ondertussen was het heisa op de tribunes en in de fan zones. De aanwezige fans werden één uur voordat de training uiteindelijk plaatsvond gesommeerd om de tribunes en fan zones te verlaten. Op sommige plekken moest de politie er zelfs aan te pas komen om bepaalde fans, die natuurlijk veel geld voor een kaartje hadden betaald, van de tribunes af te halen. Eén dag later is er via Renee Wilm, CEO van de race en Formule 1-voorman Stefano Domenicali gereageerd op het hele voorval middels een statement. Al bleven excuses richting de fans in die specifieke brief uit.

Ongeloof bij Verstappen

Ondertussen is er ook een compensatie aangeboden aan de fans, als je het al zo mag noemen. Fans die een duur kaartje gekocht hebben voor de vrijdag, ontvangen namelijk een voucher van 200 dollar voor de Las Vegas merchandise-store. Verstappen staat met zijn oren te klapperen als hij in gesprek met NU.nl hier wat voor compensatie men krijgt. "Dus dan verdienen ze er ook nog een soort van geld aan? Ja, geweldig. Leuk man. Weet je, als ik een fan was zou ik de hele tent afbreken. Nee, dit kan toch niet?", klinkt de veelzeggende reactie.