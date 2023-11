Lars Leeftink

Zaterdag 18 november 2023 12:26 - Laatste update: 12:36

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is positief gestemd over de kansen van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas na zijn P3 tijdens de kwalificatie. Dit zal P2 worden na de gridstraf van Carlos Sainz. Ook legt de Oostenrijker uit wat er gebeurde met Sergio Pérez in Q2.

In gesprek met ServusTV gaat Marko in op de uitschakeling van Pérez in Q2, die in de pits stond toen de slotfase van de sessie aanbrak. "De timing was niet optimaal. Het was vrij krap al toen hij binnenkwam. Het opwarmen van de banden was heel bepalend. Als alles goed was gegaan, had het allemaal net gepast qua tijd, maar toen moest hij ook nog naar de weegbrug. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar we geloven erin dat we qua racesnelheid beter zullen zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Stroll moet zich ook na de kwalificatie in Las Vegas melden bij de stewards

Kwalificatie Verstappen

Vervolgens onthult Marko dat Verstappen nog wat veranderingen heeft doorgevoerd, wijzigingen waar zijn teamgenoot geen gebruik van wilde maken. "Max had nog wat wijzigingen doorgevoerd qua afstelling die Sergio niet wilde hebben. Daardoor gaf Max duidelijk toe qua topsnelheid. We weten echter dat we in de race sterker zijn, of dat hopen we in ieder geval. Ik denk dat het onmogelijk was om Ferrari in de kwalificatie te verslaan, maar de derde plek is optimaal voor ons."

Prima positie voor de race

Voor zondag is Marko, zeker wat betreft Verstappen, positief gestemd. "Ik denk dat dit een goede uitgangspositie is. In de race zal het bepalend zijn wie de banden het langste in leven houdt. Dat wordt denk ik voor ons een duidelijk voordeel. Misschien was de derde startplek beter geweest, maar het is natuurlijk aangenaam om verder naar voren te staan. Sainz is een goede starter en vecht hard in de eerste ronden." Over de prestaties van Ferrari is Marko niet verrast. "Ten eerste was de motor van Ferrari erg belangrijk op zo'n circuit. We wisten dat ze hier beter zouden zijn dan wij zijn over een ronde, maar dat kan in de race een nadeel worden. In de derde vrije training was onze achterstand nog zeven tienden, en dat hebben we kunnen terugbrengen tot drie tienden. Wij zijn dus tevreden met dit resultaat. En nogmaals: de afstelling waar de coureurs voor gekozen hebben zou in de race beter tot uiting moeten komen dan in de kwalificatie het geval was."