Brian Van Hinthum

Zaterdag 18 november 2023 11:45

Max Verstappen en Esteban Ocon zijn vanuit het verleden natuurlijk al geen beste vrienden en het tweetal beleefde zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas een verhit moment op de baan. Het ging er op de boardradio al even stevig aan toe en ook na afloop reageert Verstappen fel.

Dat Verstappen en Ocon nog ooit beste vrienden gaan worden, dat lijkt inmiddels toch wel uitgesloten. Het tweetal liep natuurlijk een flinke deuk in de onderlinge verstandhouding op tijdens de Grand Prix van Brazilië in van 2018. Ocon probeerde zich bij raceleider Verstappen te ontdoen van een rondje achterstand op het circuit van Interlagos. Dat deed de Fransman echter wel erg agressief, waarna het tweetal elkaar bij het ingaan van de eerste bocht raakte, Verstappen in de rondte ging en zijn overwinning in rook zag opgaan. Na afloop van de race zagen we hoe de withete Limburger verhaal kwam halen bij Ocon en hem zelfs een duw gaf in de paddock.

Artikel gaat verder onder video

Boze boardradio's

Vijf jaar later hebben de twee heren elkaar weer eens weten te vinden op het circuit. Tijdens de eerste kwalificatiesessie zagen we hoe Verstappen de Fransman wel erg fel inhaalde voor de eerste bocht. Dat ging er niet helemaal in bij de Alpine-coureur. "Dat is gewoon een grap! Verstappen duikt bocht één in als een gek", rapporteerde hij op de boardradio aan zijn team. De Nederlander - op zijn beurt - zag de hele situatie op dat moment tóch iets anders: "Wat een stomme idioot!", klonk het in duidelijke taal op de Red Bull-boardradio.

Koekje van eigen deeg

Na afloop van de sessie is het natuurlijk allemaal wat gezakt en geeft Verstappen voor de camera van Viaplay zijn blik op de situatie. "Iedereen was een gat aan het maken. Ineens komt hij als een dwaas, helemaal driftend, reed hij al bijna in de achterkant van mij voor bocht veertien", blikt de zondag vanaf P2 vertrekkende Verstappen terug. "Dus ik laat een gat naar die anderen. Hij probeert mij te naaien in die laatste bocht om dan snel zijn ronde te beginnen. Ik dacht: 'Als jij mij naait, dan naai ik jou ook even voor bocht één.' Dat is natuurlijk goed gelukt", besluit Verstappen lachend.