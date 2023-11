Brian Van Hinthum

Zaterdag 18 november 2023 12:46

De eerste dag van de Grand Prix van Las Vegas verliep totaal niet zoals gehoopt. Een losliggende putdeksel zorgde met name voor een hoop chaos op de eerste dag. Toto Wolff zei na afloop onder meer dat het allemaal wel meeviel met de problemen, iets waar Max Verstappen op zijn beurt weer niks van begrijpt.

De losliggende putdeksel terroriseerde eigenlijk de hele vrijdag. Door het object reed Carlos Sainz zijn auto aan diggelen, moest de eerste vrije training al vroeg gestopt worden en zorgden de hele vertraging en herstelwerkzaamheden er ook weer voor dat de tweede vrije training met meer dan 2,5 uur moest worden uitgesteld. Dit resulteerde er dan weer in dat de fans om het late tijdstip wegens veiligheidsredenen van de tribunes en uit de fan zones werden geplukt en gesommeerd om het circuit te verlaten. Dat zorgde voor lege tribunes tijdens VT2.

Artikel gaat verder onder video

Een hele leuke dag

Verstappen zag het allemaal met lede ogen aan: "Een hele leuke dag!", reageert Verstappen met gevoel voor sarcasme voor de camera van Viaplay. "Het was voor iedereen jammer. Uiteindelijk rij je die tweede sessie, maar er is niemand. Uiteindelijk voelde het aan alsof je pre-season testing aan het doen was. Geen fans op de tribune. Iedereen moest eruit, ook hier bij de paddock club. Alles was helemaal leeg. Heel apart allemaal."

Vervolgens komt ook de beruchte putdeksel ter sprake waar Sainz zijn auto op kapotliep. Wolff liet op vrijdag weten niks van alle commotie te begrijpen. “Dit is niets. Wij zitten op donderdagavond/nacht [lokaal]. We hebben één vrije trainingsessie die we niet doen. Ze gaan de putdeksels dichtmaken en dan zal morgenochtend niemand er meer over praten. Het is volkomen belachelijk. Compleet belachelijk. VT1, hoe durf je zelfs maar te proberen om slecht te praten over een evenement dat nieuwe standaarden zet, nieuwe normen voor alles? En dan heb je het over een verdomde putdeksel die is losgeraakt. Dat is al eerder gebeurd. Dit is echt niets.”

Verstappen reageert op Wolff

Op die bijzondere uitspraken reageert Verstappen nu weer op zijn beurt: "Dat is natuurlijk wel zo dat dit vaker is geweest. Je moet er natuurlijk ook van leren. Je weet als je naar een stratencircuit komt dat dat soort dingen een probleem kunnen geven. Dan moet je daar op voorbereid zijn. Ik denk dat als het bij zijn auto gebeurd was, dat hij wel anders had gepiept. Ik ben ook niks anders van hem gewend", lacht hij om de Oostenrijker. De Nederlander begrijpt de woede bij zijn collega's prima: "Wij waren zeker ook boos geweest, net als Ferrari. Die hele auto is naar de klote. Carlos voelde een paar seconden niks in zijn benen. Het ongeluk het echt wel veel erger kunnen zijn."