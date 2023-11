Redactie

Zaterdag 18 november 2023 07:59

Sergio Pérez heeft Lewis Hamilton bij de benen genomen. De Mercedes-coureur vertelde eerder dit weekend geen last te hebben van een jetlag, maar leek tijdens een briefing voorafgaand aan VT3, toch even weg te dutten.

Het is een pittig deel van het seizoen voor de Formule 1-coureurs en de rest van het personeel. Waar er recent een triple header werd afgewerkt in Texas, Mexico en Brazilië, is de karavaan nu alweer neergestreken in Las Vegas. Hier is het negen uur eerder dan in Europa, waardoor er een behoorlijk tijdsverschil moet worden verwerkt. Tel daarbij op dat de sessies lokale tijd in de avond en de nacht worden verreden, en je kan je voorstellen dat de natuurlijke klokken van de coureurs behoorlijk in de war zijn.

Kritiek op schema

Verstappen liet zich eerder dit weekend kritisch uit op het schema van de Formule 1, ook met het oog op de seizoensfinale in Abu Dhabi volgende week, waar het tijdsverschil maar liefst twaalf uur is. De Nederlander kreeg bijval van verschillende coureurs. Onder andere Pierre Gasly, Alexander Albon en Yuki Tsunoda gaven te kennen moeite te hebben met de jetlag. Hamilton hield er een andere mening op na. De zevenvoudig wereldkampioen vertelde nergens last van te hebben, en dat het bij de sport hoort. Moet je net Pérez naast je hebben zitten als je toch even wegdut...

