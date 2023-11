Red Bull Racing en Mercedes verbreken avondklok in Las Vegas

Jan Bolscher

Zaterdag 18 november 2023 07:04 - Laatste update: 07:09

Red Bull Racing en Mercedes hebben in Las Vegas langer aan de auto doorgewerkt dan is toegestaan. Voor beide teams was dit echter de eerste keer dit seizoen, waardoor ze er zonder verdere straffen mee wegkomen.

In de Formule 1 gelden strenge regels rondom wanneer teams op het circuit aan de auto mogen werken tijdens een raceweekend. Zo zijn er gedurende de nacht bepaalde perioden waarin het voor de monteurs en andere teamleden niet is toegestaan om op het circuit te zijn, om te voorkomen dat er hele nachten kan worden doorgewerkt. Vanwege alle vertraging op de vrijdag in Las Vegas - donderdag lokale tijd -, besloot de FIA deze 'avondklok' na de eerste twee vrije trainingen te verlengen tot 07:00 uur in de ochtend.

Avondklok Formule 1

Red Bull Racing en Mercedes hebben na 07:00 op uur op vrijdagochtend nog doorgewerkt aan de auto, zo laat de FIA weten. Ieder team mag echter twee keer per seizoen een joker inzetten: langer doorwerken dan is toegestaan. Voor beide renstallen was het de eerste keer dit seizoen dat er na de avondklok nog werd doorgewerkt. Er worden dus geen verdere straffen uitgedeeld.