Vrijdag 17 november 2023 10:10 - Laatste update: 10:12

De eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas moest vroegtijdig worden afgevlagd. Er kwam namelijk een putdeksel los en dit deed enorm veel schade aan de Ferrari van Carlos Sainz. Terwijl Frédéric Vasseur woest is, vindt Mercedes-teambaas Toto Wolff het maar een non-issue.

De koningsklasse van de autosport racet voor het eerst sinds 1982 weer in de Amerikaanse gokstad. De eerste dag op het Las Vegas Strip Circuit verloopt echter niet naar verwachting. Na amper acht minuutjes actie op het nieuwe stratencircuit werd er met rode vlaggen gezwaaid. Sainz kwam tot stilstand op het lange rechte stuk. Hij bleek over een losse putdeksel te zijn gereden en de schade is zo groot dat de Spanjaard een nieuw chassis moet krijgen. Ook het Alpine-chassis van Esteban Ocon is vernield. Daarnaast liep de Alfa Romeo van Zhou Guanyu nog schade op. De start van Vrije Training 2 werd met twee uur uitgesteld, zodat de FIA de problemen met de putdeksels kon oplossen.

Vasseur is woest

Teambaas Vasseur is kwaad op de Formule 1: "We hebben de monocoque, de motor, de batterij compleet beschadigd. Ik vind het gewoon onacceptabel. Dit kost ons een fortuin. Deze sessie voor Carlos is f***ed up. We doen niet mee aan VT2, dat is zeker. Ik vind het onacceptabel van de Formule 1 vandaag." Ferrari zal dus het chassis, de verbrandingsmotor, de batterij en elektronische componenten moeten vervangen bij Sainz. Het is nog niet bekend of de Italiaanse renstal dit zelf moet bekostigen en dat het dan onder het budgetplafond valt of dat de organisatie van de Grand Prix van Las Vegas en de FIA de schade zullen vergoeden.

Mogen niet klagen

Wolff vindt juist dat er niet zo negatief over Las Vegas moet worden gedaan. "We praten hier over een f***ing putdeksel die is losgeraakt," zo klonk het bij de persconferentie. "Het is wel eens eerder gebeurd, het is niets. Het was VT1. Deel juist complimenten uit aan de mensen die deze Grand Prix hebben opgezet, die deze sport veel groter maken dan dat het ooit was. Liberty heeft fantastisch werk geleverd en alleen maar omdat er tijdens VT1 een putdeksel is losgeraakt, moeten we niet gaan lopen klagen."