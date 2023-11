Jeen Grievink

Vrijdag 17 november 2023 07:59

Wie tijdens de F1 Grand Prix van Las Vegas een borreltje wil drinken, moet diep in de buidel tasten. Dit blijkt uit een prijslijst die is gedeeld op socialmediaplatform Reddit. Een goed glas whiskey met een bijpassende sigaar kan tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten behoorlijk in de papieren lopen, met uitschieters tot ver boven de kwart miljoen euro.

Het mag wat kosten dit weekend in Las Vegas. Formule 1-tickets, hotels en restaurants voor dit evenement waren voor Jan Modaal al niet te betalen, maar een glaasje whiskey en een exclusief sigaartje is al helemaal gereserveerd voor de allerrijksten. Wie van het racespektakel wil genieten met een goede borrel in de linkerhand en een bolknak in z'n rechter, mag flink in de buidel tasten. De goedkoopste optie op de exclusieve Fumée de l' élégance-kaart in Vegas kost je al een slordige 1000 dollar. Heb je weinig met bescheidenheid, dan kun je je knip ook helemaal ondersteboven houden en 250.000 dollar - omgerekend meer dan een kwart miljoen euro - neertellen voor de meest uitgebreide optie op de kaart.

Verfijnde whiskey's en exclusieve sigaren

De prijslijst begint nog enigszins bescheiden met de optie tot een Clean Air. Hiervoor betaal je 1000 dollar. Je krijgt dan wel een Macallan M, een verfijnde single malt whiskey met een weelderige intensiteit die je zelden vindt in zo'n soort. Uiteraard krijg je er ook een sigaartje bij, namelijk de Royal Release Robusto. Deze cigarillo komt van oorsprong uit Ecuador en draagt de elegante tonen van eikenhout, leer, room, amandelen en brioche. Een stimulatie van de zingtuigen, zo mag je wel zeggen. Liever iets anders van de kaart? Dan zijn er ook opties van respectievelijk 2.500 dollar, 5.000 dollar, 5.500 dollar en 15.00 dollar te bestellen.

Optie van 250.000 dollar inclusief privékamer

Wil je de druk op je overvolle bankrekening echt flink wat verminderen, dan kies je voor de Chequered Flag-optie op de kaart. Je moet dan weliswaar een kwart miljoen dollar op de toonbank deponeren, maar daar krijg je wel iets voor terug. Wat dacht je bijvoorbeeld van 25 Elie Bleu Opus-sigaren en Fuente Opus 25th Anniversary-sigaren, 144 stuks in totaal. Omdat het niet aan te raden is deze complete tabaksverzameling in één weekend op te roken, krijg je er een exclusieve sigarenkluis bij, waar je tot de jaarwisseling toegang tot hebt. Ook krijg je er een sigarenknipper bij - wel zo handig.

Verder ontvangt iedere gast die je bij je hebt nog een goed glas Glenfiddich 50 yr whiskey en mag je een 6 literfles champagne van Veuve Clicquot Brut Yellow Label soldaat maken. Van dit alles mag je met maximaal 12 gasten gaan genieten in een exclusieve privékamer. Koopjes dus!