Vincent Bruins

Donderdag 16 november 2023 15:38

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas staat voor de deur en Lando Norris weet niet zo goed wat hij moet verwachten. Hij denkt namelijk qua voorspellingen steeds fout te zitten. Ook gaat de McLaren-coureur in op het gevecht met Fernando Alonso om de vierde plek in het kampioenschap.

De ommezwaai die McLaren dit seizoen heeft gemaakt is bij iedereen opgevallen. Het team met de papayakleurige bolides van Norris en rookie Oscar Piastri scoorde 29 punten in de eerste negen Grands Prix. Vanaf de wedstrijd op Silverstone vinden Norris plotseling regelmatig op het podium. Ook Piastri heeft twee bokalen binnengesleept evenals een overwinning in de Sprint in Qatar. Na die negen races zijn er maar liefst 251 punten bijgekomen in de elf races die volgden. Norris is achter regerend wereldkampioen Max Verstappen momenteel de best scorende coureur op de grid van de Formule 1. Voorspellingen voor de race op het gloednieuwe Las Vegas Strip Circuit wil Norris echter niet doen.

Sterke vorm McLaren

De 24-jarige uit Bristol kreeg tijdens de persconferentie in de gokstad de vraag hoeveel vertrouwen hij heeft in McLaren dat ze aankomend weekend goed zullen presteren. "Ik hou niet meer van de vraag. Ik zit altijd fout, wat ik ook zeg...", antwoordde Norris. Over de sterke vorm van McLaren de laatste tijd is hij in ieder geval wel tevreden. "Ik ben extreem blij met hoe we het de afgelopen weken hebben gedaan, zeker in Mexico en Brazilië waren we een stuk beter dan we hadden verwacht. Al helemaal Brazilië, weet je? Om zover voor te liggen op de meerderheid [van het veld] en dichtbij de Red Bull door de gehele race was zeker niet iets dat we hadden verwacht, dus [je vraag] is een lastige."

Niet zo zelfverzekerd

Norris vervolgde: "[Dit circuit] doet je denken aan het type baan zoals Bakoe en Monza, en die waren niet de beste voor ons, dus zeker aan de minder sterke kant. Lange rechte stukken en weinig downforce is niet waar bij ons de prioriteit lag qua ontwikkeling [van de auto], omdat er maar een paar races zoals die zijn. Dus, wellicht zijn we niet zo zelfverzekerd als de afgelopen paar weekenden, maar tegelijkertijd hebben we ook geen idee." Op de vraag hoe graag hij Alonso wil inhalen voor de vierde plek in de eindstand reageerde de Brit: "Ik weet niet hoe ik daar op moet antwoorden. Het is niet iets waar ik aan denk om één coureur te verslaan. Je gaat gewoon de baan op en doet je best om zoveel mogelijk punten te scoren. Zo simpel is het in mijn ogen."