Vincent Bruins

Woensdag 15 november 2023 19:33 - Laatste update: 19:52

De Formule 1 Grand Prix van Las Vegas wordt aankomend weekend verreden. Het Las Vegas Strip Circuit is een van meer dan twintig banen die deze eeuw zijn toegevoegd aan de kalender van de koningsklasse. Maar welke coureurs blinken vooral uit op nieuwe circuits?

Bahrain International Circuit staat sinds 2004 op de kalender en heeft drie verschillende layouts gehad waar Michael Schumacher, Fernando Alonso en Sergio Pérez als eersten zegevierden. Steeds wanneer er een nieuw circuit bij kwam, won er weer een andere coureur: Rubens Barrichello in China, Kimi Räikkönen in Turkije, Felipe Massa in Valencia, Fernando Alonso in Singapore en Sebastian Vettel in Abu Dhabi. Naast Bahrein kreeg Silverstone ook een nieuwe layout in 2010. Mark Webber won deze wedstrijd, voordat Alonso op het nieuwe Korea International Circuit als eerste over de streep kwam. Na Sebastian Vettels eerste overwinning op het haast vergeten Buddh International Circuit kwam Lewis Hamilton sterk naar voren op nieuwe circuits: Austin, Sochi, het gerenoveerde Imola, Mugello, Portimão, Lusail en Djedda. Nico Rosberg zegevierde nog op het vernieuwde circuit van Mexico-Stad en op de straten van Bakoe. Sergio Pérez pakte een memorabele zege op het zogeheten Outer Circuit in de Sakhir Grand Prix in Bahrein. Max Verstappen was de sterkste op het gerenoveerde Circuit Zandvoort, op de nieuwe layout in Abu Dhabi en tijdens de eerste Grand Prix van Miami.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit zijn alle speciale livery's van Red Bull Racing ooit in de Formule 1

Nieuwe circuits op een rijtje

Dit is een lijst van nieuwe circuits die sinds de 21e eeuw zijn toegevoegd aan de kalender van de Formule 1. Daarin zien we dat vooral Verstappen en Hamilton de laatste jaren sterk naar voren komen. Voor het hybridetijdperk was er niet duidelijk een coureur wiens specialiteit nieuwe circuits was en wisselden de winnaars van eerste races op nieuwe circuits wat meer af.

Circuit Grand Prix Jaar Winnaar Las Vegas Strip Circuit Las Vegas 2023 – Miami International Autodrome Miami 2022 Max Verstappen Yas Marina Circuit* Abu Dhabi 2021 Max Verstappen Jeddah Corniche Circuit Saoedi-Arabië 2021 Lewis Hamilton Lusail International Circuit Qatar 2021 Lewis Hamilton Circuit Zandvoort** Nederland 2021 Max Verstappen Bahrain – Outer Circuit Sakhir 2020 Sergio Pérez Autódromo Internacional do Algarve Portugal 2020 Lewis Hamilton Autodromo Internazionale del Mugello Toscane 2020 Lewis Hamilton Autodromo di Imola*** Emilia-Romagna 2020 Lewis Hamilton Baku City Circuit Europa

Azerbeidzjan 2016 Nico Rosberg Autódromo Hermanos Rodríguez**** Mexico-Stad 2015 Nico Rosberg Sochi Autodrom Rusland 2014 Lewis Hamilton Circuit of the Americas Verenigde Staten 2012 Lewis Hamilton Buddh International Circuit India 2011 Sebastian Vettel Korea International Circuit Korea 2010 Fernando Alonso Silverstone Circuit***** Groot-Brittannië 2010 Mark Webber Bahrain – Endurance Circuit Bahrein 2010 Fernando Alonso Yas Marina Circuit Abu Dhabi 2009 Sebastian Vettel Marina Bay Street Circuit Singapore 2008 Fernando Alonso Valencia Street Circuit Europa 2008 Felipe Massa Istanbul Park Turkije 2005 Kimi Räikkönen Shanghai International Circuit China 2004 Rubens Barrichello Bahrain International Circuit Bahrein 2004 Michael Schumacher

* In 2021 werd de aanloop naar de haarspeldbocht in sector 1 aangepast op Yas Marina Circuit. De links-rechts-linkschicane aan het begin van sector 3 werd vervangen door een lange linkerbocht. De rest van de laatste sector, het gedeelte bij het hotel, werd ook flink aangepakt.

** Zandvoort kwam in 2021 na 36 jaar weer op de kalender met een compleet andere layout dan in 1985.

*** Imola kwam in 2020 na 14 jaar weer op de kalender met een andere layout dan in 2006.

**** Het circuit van Mexico-Stad kwam in 2015 na 23 jaar weer op de kalender met een andere layout dan in 1992.

***** De layout van Silverstone werd onder handen genomen voor 2010. De baan werd met zo'n 800 meter verlengd waarbij het gedeelte van Bridge en Priory werd overgeslagen.