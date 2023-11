Brian Van Hinthum

Woensdag 15 november 2023 14:57 - Laatste update: 15:03

Sergio Pérez heeft na zijn race in Brazilië weer wat ademruimte in zijn strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap met Lewis Hamilton. De Mexicaan blikt vooruit op de aanstaande Grand Prix van Las Vegas en hoopt daar zijn eindnotering in het klassement voor dit jaar te bezegelen.

Na een rap voorbijgevlogen jaargang is het het komende weekend alweer tijd voor Grand Prix nummer 21 van het seizoen: de Grand Prix van Las Vegas. Voor het eerst mogen de coureurs over de wereldberoemde strip van de gokstad razen met de Formule 1-bolides en het belooft dan ook een mooi plaatje te worden in Sin City. Vanzelfsprekend komen er bij een nieuw circuit ook een hoop vraagtekens kijken en het is natuurlijk voor alle coureurs en teams nog afwachten wat zij precies kunnen verwachten tijdens de een-na-laatste race van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Volledige stad overgenomen

Voor Pérez staat er nog altijd het nodige op het spel in het restant van het seizoen. De geplaagde teamgenoot van Max Verstappen heeft moeilijke maanden achter de rug, maar hoopt de jaargang op een positieve noot te eindigen. Hij blikt vooruit op Las Vegas: "Vegas gaat een gekke race worden! Je kunt al zien dat de volledige stad overgenomen is door de Formule 1 en dat het heel uniek gaat worden om door de straten van Vegas te racen. Ik heb er al aan mogen proeven, toen het team hier vorig jaar met de RB7 reed om de race te lanceren", opent hij zijn vooruitblik.

Tweede plek binnenhalen

Pérez vervolgt: "Het was gek om in een Formule 1-auto over de strip te rijden terwijl je daar alleen al toerist bent geweest. Er zullen ook uitdagingen voor ons zijn. Het circuit zal koud zijn en de auto zal een stuk anders dan normaal gaan door de temperatuur. Daar hebben we echter allemaal last van en achter de schermen hebben we hard gewerkt om een goede set-up voor dit weekend te maken." De Mexicaan hoopt dan ook zijn strijd met Hamilton definitief te beslissen. "Ik wil de tweede plek in het wereldkampioenschap veiligstellen. Dit zou een leuke plek zijn om dat te doen!" Momenteel is de voorsprong van Pérez 32 punten.