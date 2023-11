Jan Bolscher

Jenson Button verwacht dat de dominantie van Red Bull Racing zich in 2024 niet op eenzelfde manier zal herhalen. En dat is ook precies wat de Formule 1 nodig heeft, aldus de wereldkampioen van 2009.

Red Bull Racing is bezig aan één van de meest dominante seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. Van de twintig verreden races wist de formatie uit Milton Keynes er negentien te winnen. Zeventien keer was het Max Verstappen die als eerste over de streep kwam, twee keer Sergio Pérez. Red Bull Racing wist in Japan het constructeurskampioenschap al te bezegelen, terwijl Verstappen tijdens de sprintrace in Qatar beslag legde op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap.

Verwachtingen 2024

De overige topteams zetten al sinds het begin van het seizoen alle zeilen bij om het gat naar Red Bull Racing te dichten, iets waarin McLaren op dit moment het meest succesvol in is gebleken. De algemeen verwachting is echter dat de renstal onder het bewind van Christian Horner ondanks de beperkte windtunneltijd ook in 2024 zal domineren, omdat er gezien de grote voorsprong op de concurrentie al vroeg aan de auto voor volgend jaar begonnen kon worden. Button deelt die mening niet.

Jenson Button

Formule 1 competitiever dan ooit

"Ik denk dat de sport nu competitiever dan ooit is", vertelt de voormalig Formule 1-coureur in gesprek met Sky Sports F1. "Er zijn ontzettend veel grote teams die in de kop van het veld vechten. Eén klein foutje en je bent ineens het vierde team. Het wordt moeilijk om Red Bull bij te halen, maar ze komen dichterbij. Brazilië was geen goed voorbeeld, maar in de tweede seizoenshelft heb je teams als McLaren en Mercedes op het scherpst van de snede met Red Bull zien vechten.

Geen herhaling in 2024

De 43-jarige Brit vervolgt: "Max heeft dat kleine voordeel gehad [qua zijn eigen performance], maar zijn teammaat niet. Het zou volgend seizoen anders kunnen zijn. Ik denk niet dat het volledig de kant van Red Bull op zal vallen. Dit jaar was een exceptioneel seizoen voor dat team, en ik ben er niet bang voor dat dat volgend jaar weer zo zal zijn. Dat is ook wat de sport nodig heeft. Het moet een beetje door elkaar gegooid worden", klinkt het.