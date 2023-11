Jan Bolscher

Maandag 13 november 2023 19:59

Esteban Ocon heeft uit de doeken gedaan dat hij al sinds september van dit jaar in de simulator aan het testen is met de Formule 1-auto voor 2024. Alpine hoopt volgend seizoen een grote sprong te maken in de pikorde.

Het huidige Formule 1-seizoen telt nog twee races. Aankomend weekend wordt het langverwachte raceweekend in Las Vegas afgewerkt, waarna de karavaan doorreist naar de Verenigde Arabische Emiraten voor de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Waar de fans dan ook nog volop gefocust zijn op het huidige seizoen, zijn de teams achter de schermen al volle bak bezig met de ontwikkeling van de auto voor 2024. De ene renstal begint hier eerder mee dan de ander, onder andere afhankelijk van de kansen die er nog liggen in het kampioenschapen de voorsprong of achterstand op de directe concurrent.

Wisselvallig seizoen

Het Formule 1-team van Alpine heeft een turbulent jaar achter de rug met wisselende resultaten. Ook vertrokken er een aantal grote namen, waaronder teambaas Otmar Szafnauer. De Franse formatie staat momenteel met 108 punten op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Daarmee begeven zij zich in niemandsland: Williams staat met 28 punten op de zevende plaats, terwijl Aston Martin met 261 punten de vijfde plaats bekleedt.

Vroege feedback 2024-auto

"Het team is zich bewust van waar ze heen moeten, wat betreft het verbeteren van de huidige situatie", vertelde Ocon in Brazilië tegenover de aanwezige media. "Ik heb al aardig wat in de 2024-auto gereden in de simulator. Behoorlijk vroeg, in vergelijking met andere jaren. Dus dat is positief. We hebben wat problemen op kunnen lossen en wat vroege feedback kunnen verzamelen, in plaats van in november of december als je er echt in kunt rijden. Dat konden we [data verzamelen] begin september al doen."