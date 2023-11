Jan Bolscher

Bandenleverancier Pirelli heeft de minimale bandendruk verhoogd voor het aanstaande raceweekend in Las Vegas. Vanwege de lage temperaturen worden er uitdagingen rondom het vinden van grip verwacht.

Het raceweekend in Las Vegas wordt vanwege het forse tijdsverschil met een groot deel van de wereld afgetrapt op donderdag, wat betekent dat de Grand Prix op zaterdag wordt verreden. Om diezelfde reden worden de sessies allemaal laat op de avond of zelfs na middernacht afgewerkt. Zo beginnen de tweede vrije training en de kwalificatie bijvoorbeeld om 00:00 uur. Waar de Formule 1 bij het maken van de plannen echter niet bij heeft stilgestaan, is dat de temperatuur rond deze tijd van het jaar in Las Vegas 's avonds en 's nachts kan zakken tot slechts drie graden Celsius.

Verhoogde bandendruk

Dat zou een probleem kunnen gaan worden, omdat dit betekent dat het een enorme uitdaging wordt voor de coureurs om wat temperatuur in de banden te krijgen. Pirelli heeft daarom gekozen de drie zachtste compounds mee te nemen naar Las Vegas, én de bandendruk te verhogen naar 27.0 psi voor de voorbanden, en 24.5 psi voor de achterbanden. Ter vergelijking: in Brazilië was dit 23.0 psi voor de voorbanden, en 21.0 psi voor de achterbanden. Dit zou goede grip moeten garanderen.

Mario Isola

"In koude omstandigheden wordt het verschil tussen de koude bandenspanning en de normale rijspanning aanzienlijk verkleind", vertelt Pirelli-baas Mario Isola. "Als de auto rijdt, zal de bandenspanning dus veel minder stijgen dan op andere circuits vanwege de lage asfalttemperaturen. Als gevolg hiervan denken we dat de druk tijdens het rijden nog steeds lager zal zijn dan op andere circuits die zwaar zijn voor de banden, bijvoorbeeld Baku."

