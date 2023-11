Alpine onthult speciale kleurstelling voor Grand Prix van Las Vegas

Vincent Bruins

Maandag 13 november 2023 14:48

Alpine komt naar de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas met een nieuwe kleurstelling voor de auto's van Pierre Gasly en Esteban Ocon. Het blauwe van het Franse merk en het roze van hoofdsponsor van BWT blijft, maar in de livery voor de wedstrijd van aankomend weekend zitten allerlei patronen verwerkt.

Alpine ligt momenteel eenzaam zesde in het constructeurskampioenschap, 153 punten achter Aston Martin en 80 punten voor Williams. Het vocht aan het begin van het seizoen nog met McLaren om de vijfde plek in de tussenstand, maar sinds de upgrades voor de Britse Grand Prix lopen de bolides van Lando Norris en Oscar Piastri plotseling veel harder. Hoogtepunten zijn er nog wel voor Alpine. Ocon startte de Grand Prix van Monaco als derde en zou het podium ook completeren na het overleven van een regenbui in de slotfase. Gasly heeft ook een bokaal weten binnen te slepen, toevallig ook nadat er neerslag was gevallen in de slotfase. De Fransman werd namelijk derde in de Dutch Grand Prix op Zandvoort.

Derde team met nieuwe livery

Alpine is het tweede team na Ferrari dat een speciale kleurstelling heeft onthuld voor de Grand Prix van Las Vegas. Red Bull Racing zal ook nog met een aparte livery voor de race in de Amerikaanse staat Nevada komen.

Alpine gaat voor het weekend op het Las Vegas Strip Circuit een samenwerking aan met Palace, een merk van skate- en streetwear, en de Italiaanse sportkledingfabrikant Kappa. Er wordt een kledingcollectie uitgebracht die verkrijgbaar zal zijn bij een pop-up bij The Venetian.