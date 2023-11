Vincent Bruins

Collin Veijer heeft de Grand Prix van Maleisië gewonnen op het Sepang International Circuit in het wereldkampioenschap van de Moto3. De Husqvarna-coureur wist kampioenschapsleider Jaume Masià en teamgenoot, en overigens ook titelkandidaat, Ayumu Sasaki te verslaan. Veijer schreef hiermee geschiedenis in de Nederlandse motorsport.

De 18-jarige uit Staphorst ving de wedstrijd aan vanaf de tweede plaats. Zoals we gewend zijn van de Moto3-races met de 250cc-fietsen, werd er om de leiding gestreden in een grote groep. Richting de slotfase schakelden KTM-teamgenoten José Antonio Rueda en Deniz Öncü elkaar uit. Zo bleven er nog drie rijders op kop van het veld over. Veijer, Sasaki en Masià vochten om de overwinning en het was de Nederlander die uiteindelijk aan het langste eind trok. Hij kwam 0.066 seconden eerder over de streep dan Sasaki, terwijl Masià zijn meerdere moest erkennen in beide Husqvarna's. Max Verstappen domineert de vierwielers in de Formule 1, terwijl het op de tweewielers bijna nooit voorkomt dat een Nederlander wint. Veijer was dan ook de eerste Nederlandse motorcoureur om een Grand Prix op zijn naam te schrijven sinds Hans Spaan in de 125cc Grand Prix van Tsjechoslowakije van 1990.

Geen makkelijke race

"Ik voel me geweldig! Erg moe!", vertelde Veijer na de race in Maleisië, geciteerd door Racesport. "Het was een geweldige race en ik probeerde tijdens de race zoveel mogelijk vooraan te blijven. Op een gegeven moment moest ik mijn teamgenoot aanvallen, omdat de groep achter me anders ook voorbij zou zijn gegaan. Het was daarnaast zeker geen makkelijke race, de banden werden namelijk al na een paar ronden flink minder en dat was best wel een dingetje, met name bij het uitkomen van de bochten was dat lastig. Uiteindelijk hebben we een één-twee voor ons team en daar ben ik erg blij mee. Ik wil het hele team, mijn crewchief, dataman, monteurs bedanken voor hun hulp de hele tijd. Ook dank aan mijn sponsors, fans, familie en eenieder die me steunen."

Op naar Qatar

"Natuurlijk gaan we kort genieten van dit geweldige moment," vervolgde de coureur van Husqvarna-team Intact GP. "Maandag [vandaag] hebben we gelukkig een dagje rust en reizen we door naar Qatar waar komend weekend al de volgende race op het programma staat. Het is een mooie overwinning, maar we willen natuurlijk meer. We willen als het kan gewoon blijven winnen. Ik denk dat we zeker blij mogen zijn, maar [deze week] staat er opnieuw een race voor de deur. Daar moeten we er ook gewoon weer staan."