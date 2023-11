Remy Ramjiawan

Zondag 12 november 2023 13:41

Volgens dertienvoudig Grand Prix-winnaar David Coulthard heeft de Grand Prix van Las Vegas de potentie om de Amerikaanse versie van de wedstrijd in Monaco te worden. De Schot vindt dat Monaco op dit moment nog de geschiedenis aan haar kant heeft staan, maar is van mening dat beide steden over de nodige glitter en glamour beschikken.

Volgend weekend gaat de sport zich opmaken voor de race door de Amerikaanse gokstad. Het is tevens het einde van de Formule 1-tour door de Verenigde Staten. Eerder dit seizoen racete de koningsklasse rondom het Hard Rock Stadium in Miami, in oktober werd het Circuit of The Americas aangedaan in Austin en de afsluiting zal in 'Sin City' zijn. Het evenement wordt georganiseerd door Liberty Media, de eigenaar van de commerciële rechten van de Formule 1.

'Glamour en gokken'

In gesprek met Las Vegas Magazine wordt aan Coulthard gevraagd waar we de GP van Las Vegas mee kunnen vergelijken. 'Als je Las Vegas moet vergelijken, als een stad vol glamour en gokken, dan zou het Monte Carlo zijn. Hoewel Monaco een veel langere geschiedenis heeft en de koninklijke familie al eeuwenlang de leiding heeft in het vorstendom, is Las Vegas een andere race die plaatsvindt in het hart van een hele stad, waarbij de hele gemeenschap deel uitmaakt van de Grand Prix', zo legt de voormalig teamgenoot van Mika Häkkinen uit.

Liberty Media snapt Amerikaanse markt

Niet iedereen is even enthousiast over de race door de straten van Las Vegas, maar volgens Coulthard is het evenement nodig voor de groei van de sport. 'Ik weet niet wie met dit idee is gekomen, maar zeker iemand van Liberty, het is een Amerikaans bedrijf dat de Formule 1 heeft gekocht en deze markt veel beter begrijpt. Er zijn grote sporten die wereldwijd populair zijn, maar de Formule 1 is een mondiale klasse waar elk jaar wordt geknokt. Het heeft mij als coureur, maar ook als commentator naar het wereldtoneel gebracht', zo sluit hij af.