Hoewel het succes in 2023 voor Red Bull Racing niet op kan, kijkt teambaas Christian Horner toch wel met enige twijfels naar het 2026-seizoen. Vanaf dat jaar zal Red Bull op de startgrid staan met haar eigen geproduceerde power units en hoewel dat enerzijds 'opwindend' is voor Horner, is dat anderzijds ook wel 'zenuwslopend', zo meldt de teambaas bij Motorsport.com.

De RB19 wordt net als de RB20 en RB21 voorzien van vermogen door de Honda-power unit, maar daar wordt eind 2025 een punt achter gezet. De Japanners trokken eind 2021 de stekker uit het motorproject en Red Bull Racing was genoodzaakt om een alternatief te bedenken. De formatie koos ervoor om dan maar zelf motoren te gaan ontwikkelen en heeft diverse knappe koppen uit de Formule 1-paddock naar het team gehaald. Uiteindelijk besloot Honda om toch binnen de Formule 1 te blijven, maar een langer verblijf bij Red Bull Racing was simpelweg niet meer mogelijk. Het Oostenrijkse team gaat vanaf 2026 met Ford als partner aan de slag, Honda zal vanaf dat moment de power units van Aston Martin gaan produceren.

Red Bull Powertrains

"2026 wordt het volgende hoofdstuk voor ons. We nemen dan controle over iets dat we eerder niet hadden. Ik denk niet dat mensen begrijpen hoe groot de uitdaging is die we aangaan voor dat jaar," legt Horner uit over de motorafdeling. Het team heeft de afgelopen jaren al een topauto afgeleverd, maar moet nu ook een topmotor gaan produceren. "De manier waarop we het aanpakken, is echter dezelfde als hoe we het met het chassis doen. We hebben nog twee jaar te gaan. Dat lijkt nog ver, maar binnen 100 weken rolt de eerste Red Bull met een eigen power unit uit de pits. Dat is zenuwslopend en opwindend tegelijk."

Afscheid Honda

Hoewel het altijd even afwachten is hoe concurrerend de nieuwe power unit zal worden, kijkt Horner ernaar uit. "We zitten in een goed traject. Er zijn geweldige mensen bij betrokken en de cultuur is top. Wij, inclusief mezelf, kijken ernaar uit." Toch moet ook hij erkennen dat de huidige relatie met Honda vruchten afwerpt. "Zo is het leven toch ook een beetje? Niets duurt eeuwig. Blijf ontwikkelen. Op dit moment willen we niet dat het seizoen stopt."