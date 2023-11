Vincent Bruins

Zaterdag 11 november 2023 10:24

De Sprint zal er misschien anders uit komen te zien in 2024. Teams en topmannen van de Formule 1 discussiëren al enige tijd over het format. Pirelli liet na het laatste sprintraceweekend, de Grand Prix van São Paulo, weten dat de sleutel tot het creëren van meer spanning de circuits zijn en niet de banden of het format zelf.

De Sprint werd in 2021 als de sprintkwalificatie geïntroduceerd. In Silverstone, Monza en São Paulo bepaalde de kwalificatie op vrijdag de grid voor de sprintkwalificatie op zaterdag en de uitslag van de sprintkwalificatie bepaalde de grid voor de Grand Prix van zondag. De naam 'sprintkwalificatie' viel weg voor 2022 en in plaats van de top drie kreeg de top acht punten. De Sprint werd in Imola, Oostenrijk en São Paulo verreden. Al bleef het format verder onveranderd, nu was het de coureur die het snelst was in de kwalificatie in plaats van de winnaar van de Sprint die officieel werd erkend als degene met de pole position. Dit jaar werd de Sprint Shootout geïntroduceerd om van de Sprint een op zichzelf staand evenement te maken. De kwalificatie van vrijdag bepaalt nu de grid van de Grand Prix.

Artikel gaat verder onder video

Verandering sprintraceformat

Niet iedereen is fan van het sprintraceformat en vooral drievoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft zich daarover uitgesproken. De Formule 1 wil dan ook misschien het format veranderen. Omgekeerde startopstellingen, apart prijzengeld, het omgooien van het gehele weekend en een losstaand sprintkampioenschap behoren tot de mogelijkheden. Pirelli denkt echter niet dat de Sprint hiermee spannender wordt gemaakt en het ook niet voor interessante bandenstrategieën zal zorgen, zoals we in Qatar zagen eerder dit seizoen. De circuits waarop de sprintweekenden worden gehouden zijn vooral belangrijk, zo liet hoofdengineer Simone Berra weten tegenover Autosport.

OOK INTERESSANT: Pirelli wijst naar nieuw bandenconcept voor 2025: 'In het belang van de sport'

Bandenslijtage

"Ik denk niet dat we iets moeten veranderen qua lengte van de Sprint," legde de Italiaan uit. "Volgens mij is het beter om de knoop door te hakken over waar de layout van het circuit veel kan helpen, omdat we dan beslissingen kunnen nemen om de Sprint nog spectaculairder te maken. Het is [met betrekking tot de banden] niet makkelijk om een balans te vinden tussen veel bandenslijtage die [de coureurs] moeten managen en weinig bandenslijtage waardoor ze kunnen pushen, maar dan heb je geen verschillen in pace, omdat het slijtage voor iedereen weinig is." Volgens Berra is er vooral spanning in de Sprint met de juiste combinatie van het circuit en de banden. Hij nam daarbij de Sprint in São Paulo als voorbeeld, waarin er meer inhaalacties waren dan in de Grand Prix zelf, en waarin bijvoorbeeld Lewis Hamilton en Oscar Piastri het lastig hadden op hun banden. "Vanwege het managen van de banden waren er gevechten en mensen die achteraan begonnen, waren posities aan het winnen."