George Russell maakt een lastig Formule 1-seizoen mee in 2023. Ook de Grand Prix van São Paulo viel afgelopen weekend weer tegen. Consistentie is iets wat Mercedes maar niet onder de knie lijkt te krijgen. Dat is ook Russell opgevallen die steeds een groot gat ziet tussen hem en teamgenoot Lewis Hamilton.

De Zilverpijlen hebben nog twee kansen dit jaar om een overwinning te pakken: in Las Vegas en in Abu Dhabi. Als dat niet lukt, dan zal dit het eerste seizoen zonder overwinning zijn voor Mercedes sinds 2012. Hamilton is wel dichtbij geweest met tweede plaatsen in Australië, Spanje en Mexico-Stad. Ook in Austin, Texas kwam hij als tweede over de streep, maar toen werd hij gediskwalificeerd. Russell heeft nog maar één bokaal binnengesleept met de derde stek Spanje. Hij viel uit in Australië, Canada, Singapore en Brazilië. Hij heeft inmiddels een achterstand van 70 punten opgelopen op Hamilton. Er zijn Grands Prix waarin Russell niet de snelheid heeft om de zevenvoudig wereldkampioen bij te houden, maar soms is het juist andersom.

Slordig seizoen

"Ik voel me goed over de nieuwe upgrades, om eerlijk te zijn," begon Russell tegenover de aanwezige media. "Maar de laatste paar races zijn echt slecht gegaan om verschillende redenen. Het waren niet bepaald intuïtieve races met de beperkingen die we hadden, zoals het enorm managen van de remmen [in Mexico-Stad], het enorm managen van de benzine in Austin." Daar kwam nog het managen van de banden in Brazilië bij. "Ik zit me hier dus niet af te vragen waarom de snelheid er niet is, omdat ik weet dat de snelheid er [zonder deze problemen] wel is. Het is een lastig seizoen, zeker vergeleken met vorig jaar, toen elke race onze kant op leek te gaan qua ritme en andere dingen. En dit jaar is heel erg slordig geweest."

Dezelfde beperkingen

Hamilton is elf keer sneller geweest dan Russell in de twintig kwalificaties tot nu toe dit seizoen en Russell weer negen keer sneller dan Hamilton. Daarin staan ze dus bijna gelijk, maar de gaten in de rondetijden tussen de twee Britten is vaak groot. Op de vraag of er iets met de auto is dat dat kan verklaren, antwoordde laatstgenoemde: "Nee, dat is het niet. Het is een goede vraag, omdat het zeker iets is dat ons, Lewis en mij, is opgevallen tijdens het seizoen. Ik denk niet dat we ooit dezelfde pace hebben gehad. Volgens mij zijn we de afgelopen twee jaar bijna even goed geweest in de kwalificatie, maar het is steeds de ene coureur die 0.4 of 0.6 seconden sneller is dan de ander. Het is iets dat we proberen te begrijpen. Ik denk dat er zeker kleine verschillen zijn in onze rijstijl, maar de onderliggende beperkingen zijn voor ons hetzelfde."