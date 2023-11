Jan Bolscher

Vrijdag 10 november 2023 16:29

Lewis Hamilton vertelt dat hij vier maanden geleden is gestopt met alcohol drinken, omdat hij op zoek is naar die éne extra procent op het circuit. Of hij nooit meer een glaasje aanraakt, weet de zevenvoudig wereldkampioen nog niet.

Hamilton is een van de grotere namen die ooit voet in de Formule 1-paddock heeft gezet, en heeft gedurende zijn loopbaan op het circuit wereldweide bekendheid verworven. Naast het racen is hij ook actief in de zakenwereld. Zo lanceerde hij onlangs een alcoholvrij tequila: Almave. Non-alcoholische drankjes zijn de afgelopen jaren fors gegroeid qua populariteit, in die zin is het dus geen opvallende zet van de 38-jarige Mercedes-coureur. In gesprek met Vogue doet hij echter uit de doeken dat hij zelf inmiddels ook is gestopt met het drinken van alcohol.

Op zoek naar die extra één procent

"Ik heb er meerdere dagen last van", doelt Hamilton op de nadelen van alcohol drinken. "Soms duurt het zelfs drie of vier dagen. Ik heb altijd gezocht naar manieren om die éne extra procent uit mijzelf te halen. Als atleet is dat wat je altijd doet." Het drinken van alcohol hielp Hamilton daar naar eigen zeggen niet bij. Soms belemmerde het hem zelfs in zijn training. De Brit staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap, met een achterstand van 32 punten op Sergio Pérez.

Meerdere voordelen

Hamilton vertelt dat hij inmiddels vier maanden is gestopt met het drinken van alcohol. Onder andere omdat hij soms druk vanuit zijn sociale kring voelde om te drinken: "Ik vroeg mij af hoe ik op mijn 38e nog druk kan voelen? Stel je kinderen van 18 eens voor. Ik weet niet of ik ooit weer ga drinken. Sinds ik ben gestopt, voel ik mij veel beter. Ik slaap beter, heb meer helderheid en ik kan om vijf uur in de ochtend opstaan", aldus de man uit Stevenage.