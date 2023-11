Jan Bolscher

Donderdag 9 november 2023 09:24

Charles Leclerc grapte na zijn uitvalbeurt in Brazilië dat hij misschien via een tussenstop in Lourdes naar Las Vegas zal vliegen, maar wat bedoelde de door pech geteisterde Monegask hiermee?

Het is wederom niet het seizoen van Ferrari en Leclerc in de Formule 1. De 26-jarige coureur wordt nog altijd gezien als één van de grootste namen op de grid, maar waar hij afgelopen jaar in ieder geval in de eerste seizoenshelft het gevecht met Max Verstappen aan kon gaan, komt Ferrari dit jaar simpelweg te kort ten opzichte van Red Bull Racing. Leclerc staat zevende in het wereldkampioenschap met 170 punten, achter teammaat Carlos Sainz met 192 punten. Ferrari staat tweede bij de constructeurs, twintig punten achter het team van Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc geïrriteerd

In Brazilië crashte Leclerc in de formatieronde, nadat hij de controle over zijn auto verloor doordat de stuurbekrachtiging uitviel en de motor automatisch in een beveiligingsstand schoot. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar was logischerwijs gefrustreerd over de boordradio, en gaf na afloop wat extra tekst en uitleg tegenover de aanwezige media: "Ik was geïrriteerd, omdat, zeker in de tweede helft van het seizoen, ik eindelijk het vertrouwen in de auto heb gevonden. Je geeft de rest van het weekend op voor de race van zondag, je doet vervolgens zes bochten mee en het is alweer klaar. Misschien boek ik mijn vlucht om naar Lourdes voor een beetje geluk, maar anders is het Los Angeles voor een week."

Waarom is Lourdes een heilige stad?

Lourdes is een stad in het zuiden van Frankrijk, gelegen vlak naast de Pyreneeën. De stad is één van de grootste katholieke bedevaartsoorden ter wereld en wordt gezien als heilige stad. De Maagd Maria zou hier in 1858 voor het eerst verschenen zijn voor de destijds 14-jarige Bernadette Soubirous, om in totaal achttien keer haar opwachting te maken. Pelgrims vanuit heel Europa reizen naar de stad om te bidden richting het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.