Brian Van Hinthum

Woensdag 8 november 2023 18:02

Op woensdag heeft het eerste deel van de hoorzitting rondom het protest van Haas plaatsgevonden. De Amerikaanse renstal betwist de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten door track limits-overtredingen, maar de FIA heeft meer tijd nodig om te bekijken of de aangeleverde bewijzen 'nieuw en significant' zijn.

Precies dertien dagen na de gereden Grand Prix in Austin kwam het team van Haas ineens met een protest op de proppen. Het Amerikaanse team mikt daarbij op Aston Martin, Red Bull Racing en Williams, die volgens hen té vaak de track limits overschreden hebben in Texas. Haas heeft daarbij officieel een 'Right of Review' aangevraagd. Het zou gaan om een mogelijke overtreding van artikel 33.3 van de 'Internationale Sporting Code'. In het document van de FIA wordt er gesproken over autonummer 23 en dat is de Williams van Alexander Albon. De Britse Thai zou zich dus schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van de track limits, naast Sergio Pérez en Lance Stroll.

Nieuwe wending

De FIA plande een hoorzitting op 8 november in om de teams aan de tand te voelen, waarbij het eerste deel van het samenkomen gaat over de levering van 'nieuw en significant bewijs'. Mocht dat bewijs van Haas inderdaad dienend zijn, volgt er een tweede hoorzitting om de zaak verder te bespreken en daar waar mogelijk straffen uit te delen. De stewards zijn er op woensdag echter nog niet uitgekomen wat betreft het geleverde bewijs en hebben meer tijd nodig. Zij gaan opnieuw in beraad over de zaak, waarna iedereen op donderdag 9 november om 15:00 uur weer bij elkaar komt. Dan zal bekend worden of het bewijs van Haas afdoende is en er mogelijke straffen volgen voor de teams.