Horner over hilarische eerste boordradio Tsunoda: "Hij riep: 'Ik heb onderstuur, motherf*cker'"

Jan Bolscher

Dinsdag 7 november 2023 17:44

Christian Horner heeft een vermakelijke anekdote over Yuki Tsunoda uit de doeken gedaan. De 23-jarige Japanner moest ten tijde van zijn debuut behoorlijk wennen aan het leven in Europa, zo bleek uit zijn eerste contact over de boordradio.

Tsunoda maakte in 2021 zijn debuut in de Formule 1, waar hij bij AlphaTauri het vrijgekomen zitje van Daniil Kvyat overnam. De coureur uit Sagamihara werd gezien als een groot talent en had daarnaast - en heeft nog steeds - de Japanse motorleverancier Honda achter zich staan. Tsunoda verhuisde ten tijde van zijn debuut van Japan naar Groot-Brittannië, maar moest niet veel later in opdracht van teambaas Franz Tost naar Italië verkassen, om dichter bij de fabriek van zijn werkgever te wonen.

Artikel gaat verder onder video

Contract tot eind 2024

Inmiddels is hij uitgegroeid tot een vaste naam op de grid. Enige tijd geleden werd bekendgemaakt dat het contract van Tsunoda tot en met eind 2024 is verlengd, wat betekent dat hij ook volgend seizoen weer in de AlphaTauri zal zitten. Wie de Formule 1 op de voet volgt zal hebben gemerkt dat Tsunoda zich de afgelopen jaren steeds beter heeft aangepast aan het leven in Europa, wat onder andere te merken is aan zijn Engelse spraak. In het begin was het echter alleen wel even flink wennen, zo blijkt.

Hilarische eerste boordradio

"Yuki kwam naar Groot-Brittannië om Engels te leren", vertelt Red Bull Racing-teambaas in de podcast Eff won with DRS. "Hij ging rijden voor een Brits team met een fabriek in de buitenwijken van Londen. Die plek kon zo uit een Guy Ritchi-film komen. Deze jonge Japanner dacht dus dat 'motherf*cker' en 'f*ck' gewoon onderdeel waren van de Britse taal. Op een gegeven moment stapt hij in een Formule 1-auto voor zijn eerste testdag. Hij meldde zich op de boordradio en riep: 'Ik heb onderstuur, motherf*cker.' Iedereen vroeg zich af of hij dat echt had gezegd. Het was hilarisch."