Anna Malyon & Brian van Hinthum

Maandag 6 november 2023 20:13 - Laatste update: 20:13

Sergio Pérez viel de afgelopen Grand Prix van São Paulo nét buiten het podium na een intens gevecht met Fernando Alonso. De Mexicaan wist met zijn vierde plek echter wel zijn voorsprong op Lewis Hamilton in het kampioenschap uit te bouwen. Martin Brundle claimt dat het stoeltje van Pérez voor 2024 veilig is.

Het seizoen van Pérez is na zijn uitstekende start snel bergafwaarts gegaan en gedurende de tweede seizoenshelft kwamen er steeds meer geruchten over de toekomst van de Mexicaan. De Red Bull-leiding zou zelfs gewezen hebben op het binnenhalen van de tweede plek in het wereldkampioenschap, al maakten Christian Horner en Helmut Marko duidelijk dat dat niet waar was. Wat betreft die strijd om de tweede plek deed Pérez in São Paulo in ieder geval goede zaken door vierde te worden, terwijl Hamilton slechts achtste eindigde.

Red Bull wil contract respecteren

Daarmee lijkt die tweede plek voor Pérez zo goed als veilig. In Brazilië ving Sky Sports-verslaggever Brundle daarnaast in de paddock op dat het stoeltje van Max Verstappen zijn teamgenoot voor 2024 gewoon veilig is. "Ik blijf bij wat ik de afgelopen races heb gezegd. Ik weet zeker dat Red Bull absoluut volgend jaar door wil met Pérez en er alles aan doet om dat te laten gebeuren. Er is gewoon een contract en daar willen ze niks aan veranderen", stelt hij op Sky Sports.

Betrouwbare bronnen

De oud-coureur vervolgt: "Dat is in ieder geval waar ze op mikken op dit moment." Brundle zegt dat hij het verhaal niet uit zijn duim zuigt, maar het uit betrouwbare hand binnen de paddock heeft vernomen. "Er is mij - door mensen die het weten - verteld dat het helemaal niet gaat om het tweede eindigen in het kampioenschap. Natuurlijk moet hij wel gewoon solide races rijden en met zijn gedachten vooruit gaan. Op dit moment heeft Pérez het Red Bull-zitje voor volgend jaar. Daar bestaat geen twijfel over."