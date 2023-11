Remy Ramjiawan

Maandag 6 november 2023 10:01

De organisatie van de Grand Prix van São Paulo is op het matje geroepen door de FIA. Na de race doken er beelden op van fans die over hekken klommen en daarbij de confrontatie met de beveiliging zochten. De internationale autosportfederatie heeft daarom een herstelplan van de organisatie gevraagd.

Op sportief gebied was het raceweekend in Brazilië wellicht één van de hoogtepunten van de slotfase van het 2023-seizoen, maar organisatorisch is er toch het één en ander niet helemaal goed gegaan. De FIA riep na de race de organisatie op het matje en concludeerde: "Een grote groep toeschouwers slaagde erin om de veiligheidslijnen te doorbreken en toegang te krijgen tot bocht 1 terwijl de race eindigde en de auto's nog op de baan waren. De veiligheidsmaatregelen en/of veiligheidsfunctionarissen en/of apparatuur die naar verwachting voor het evenement aanwezig zouden zijn, werden niet gehandhaafd en/of waren niet toereikend, wat resulteerde in een onveilige omgeving voor toeschouwers en coureurs."

Fans tegenover beveiliging

Op diverse beelden is te zien hoe enkele fans over de hekken waren geklommen. De FIA heeft die beelden ook gezien en na een gesprek met de organisatie meldt het orgaan dat beide partijen het met elkaar eens zijn, dat dit een 'onaanvaardbare situatie' was die 'rampzalige gevolgen had kunnen hebben.' Naar aanleiding hiervan heeft de FIA vastgesteld dat de organisatie de internationale sportcode heeft overtreden. Er moet een herstelplan door de organisatie worden opgesteld en dit moet voor 30 januari 2024 zijn ingediend bij de autobond. Dit plan zal vervolgens ook aan de World Motor Sport Council worden voorgelegd en daarna kunnen de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Het is niet de eerste keer dat fans zich niet helemaal aan de regels houden tijdens een Formule 1-evenement. Het is allemaal goed afgelopen en daarmee kan de organisatie opgelucht ademhalen, al moet het dus wel met maatregelen gaan komen. Eerder dit weekend kondigde de organisatie aan dat de race op het Autódromo José Carlos Pace minimaal nog tot 2030 op de kalender zal staan en in de toekomst moet de beveiliging beter op orde zijn volgens de FIA.