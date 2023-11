Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 4 november 2023 23:33

George Russell is niet geheel tevreden met zijn vierde plek tijdens de sprintrace op Interlagos. De Brit finishte ruim 25 seconden achter Max Verstappen. Volgens Russell heeft Mercedes nog niet eerder zo ver achter Red Bull gezeten.

Het team van Mercedes heeft een redelijk lastige zaterdag achter de rug in São Paulo. Russell kwalificeerde zich op de vierde plek voor de sprintrace, teamgenoot Lewis Hamilton greep de vijfde startplek. Russell kende een fantastische start en klom even op naar de tweede plek, maar kwam uiteindelijk toch als vierde over de eindstreep, met een achterstand van ruim 25 seconden op racewinnaar Verstappen. Hamilton bereikte de finishlijn als zevende, bijna tien seconden later dan zijn teamgenoot. Al met al was dit niet het resultaat waar de Duitse renstal op gehoopt had. "Het is een bittere pil om te slikken en het was echt behoorlijk verwarrend", blikt Russell bij Sky Sports terug op de sprintrace.

"Het komt helaas altijd neer op de banden, je moet ze in de sweet spot krijgen." En daar ligt volgens hem ook precies het probleem. "Ik denk dat niemand echt begrijpt wanneer ze voor hen werken, en dan met name de afgelopen twee weekenden." Russell mag de Grand Prix van São Paulo van zondag vanaf de achtste plek aanvangen, wat betekent dat hij een flinke inhaalslag zal moeten doen. "Ik weet niet hoe we er morgen ingaan. Op dit moment zijn we niet al te optimistisch, maar de omstandigheden zijn dan anders en dat kan alles totaal veranderen."

Gevecht met Norris

"Ik heb genoten van de eerste ronde, genoten met Lando, het was een beetje krap. Om eerlijk te zijn lag het tempo dat we hadden min of meer in lijn met mijn verwachtingen. Het was gewoon dat alle anderen aanzienlijk sneller waren. Zelfs Max, we hebben nog nooit zo ver achtergelegen. Hij finishte met een voorsprong van 25 seconden in een race van 24 ronden, dus dat is ruim een ​​seconde per ronde. Dat was voor ons echt heel verrassend", besluit de Brit."