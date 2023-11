Vincent Bruins

Lewis Hamilton is als zevende gefinisht in de Sprint van de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. De Mercedes-coureur kwam in de slotfase van de korte race op Interlagos in de knoei met zijn banden. Hij kijkt dan ook niet echt uit naar de wedstrijd in Brazilië van morgen.

Hamilton kwalificeerde zich als vijfde tijdens de Sprint Shootout. Bij de start van de Sprint wist hij een positie goed te maken op Sergio Pérez, maar uiteindelijk zag hij de Red Bull toch weer aan hem voorbijgaan. De zevenvoudig wereldkampioen had de gehele race een trein van auto's achter zich en de snelheid kwam er maar niet in. Hij bleek vervolgens te veel van zijn banden te hebben gevraagd en dat kostte hem twee plekken in de slotfase. Hij werd ingehaald door Charles Leclerc en Yuki Tsunoda en dus kwam Hamilton als zevende over de streep.

Afstelling klopt niet

"Het was vreselijk. Het plezier was absoluut weg," zo lachte Hamilton als een boer met kiespijn bij Sky Sports F1. "Ik had een goede start en daarna had ik het lastig met de balans - heel veel onderstuur, daarna plotseling overstuur. Ik was al vroeg aan het vechten met de auto. Daardoor had ik op het eind geen banden meer over. En ik weet niet helemaal hoe ik dat voor morgen ga oplossen." De auto's staan nu in parc fermé en dus mogen teams geen grote aanpassingen meer maken. "Het gaat een hele lange middag worden morgen. Dat is een ding dat zeker is. Ik kan er alleen maar vanuit gaan dat de afstelling niet klopt. Het is zoals het is. Ik ga zo hard mogelijk vechten morgen, maar ik weet zeker dat we niet gaan winnen. Hopelijk kan ik de banden beter managen morgen."