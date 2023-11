Vincent Bruins

Lando Norris mocht de Sprint van de Formule 1 Grand Prix van São Paulo vanaf pole position aanvangen. Bij de start verloor hij echter direct de leiding aan Max Verstappen. Uiteindelijk kwam de McLaren-coureur als tweede over de streep. Hij ziet het als een goed teken dat hij de dominante Red Bull in ieder geval nog een beetje bij kon houden.

Norris was sneller dan wie dan ook in de Sprint Shootout die eerder op de zaterdag werd gehouden. Er was nog even onzekerheid over zijn pole position, omdat hij werd onderzocht voor het niet volgen van de instructies van de wedstrijdleiding met betrekking tot de zogeheten 'maximum delta time'. Na slechts een reprimande te hebben gekregen, mocht hij de eerste positie op de grid innemen. Hij kwam niet zo goed weg als Verstappen. De Brit verloor vervolgens ook nog eens een positie aan George Russell, maar hij wist al gauw weer de Mercedes terug te pakken. Binnen twee seconden blijven van Verstappen lukte Norris eerst nog, maar in de slotfase moest hij toch echt zijn meerdere erkennen in de regerend wereldkampioen.

Mercedes meer vermogen dan Honda

Naomi Schiff suggereerde in het interview met Norris dat Verstappen meer vermogen van zijn Honda-krachtbron krijgt dan hij uit zijn Mercedes-motor. Verstappen zou daardoor een betere start hebben gehad, maar dat is volgens Norris niet zo. "Hij heeft niet meer vermogen, volgens mij heb ík meer vermogen," aldus de McLaren-coureur. "Het is iets om terug te kijken. Mijn initiële start was goed, maar tijdens de tweede fase van het accelereren was ik misschien een beetje te conservatief. Ik had volgens mij geen wielspin, maar speelde ik het veilig - iets om te verbeteren voor morgen. Desalniettemin was ik niet helemaal wakker voor George in de openingsronde. Onze pace was daarna sterk en ik probeerde op Max te jagen, echter het bleek niet genoeg. Maar het was wel leuk."

Verstappen een van de beste coureurs ooit

Norris gaat met goede moed de zondag in. "Er was niemand in de buurt behalve Max en hij zit in een Red Bull. Niet alleen maak ik me geen zorgen, het is juist bemoedigend dat onze snelheid zo goed was vandaag. We strijden ook niet per se met Max. We hebben het hier over een van de beste coureurs in een van de beste auto's ooit in de Formule 1. We gaan op de baan niet ineens het gevecht aankunnen met Red Bull. We hadden überhaupt niet verwacht zo goed te zijn als dat we nu zijn. Er zijn veel goede verrassingen en positieve momenten voor ons. Natuurlijk gaan we morgen weer ons best doen, maar met wat meer inhaalacties." Norris start de Grand Prix van São Paulo morgen vanaf P6.