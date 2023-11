Kimberley Hoefnagel

Andrea Stella is ontzettend blij dat Lando Norris de pole positie voor de sprintrace in São Paulo heeft gepakt. Volgens de Italiaan had Norris zelfs nog sneller kunnen zijn, als hij in de eerste drie bochten geen fouten had gemaakt.

De kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo verliep voor het team van McLaren niet zoals men aanvankelijk gehoopt had. Oscar Piastri kwam tijdens zijn eerste snelle ronde in Q3 naast de baan terecht en had door de rode vlag geen tijd meer om een ronde op het bord te zetten. Hierdoor was P9 het hoogst haalbare voor de Australiër. Norris kwalificeerde zich op zijn beurt als zevende. De sprint shootout op zaterdag verliep voor de Britse renstal iets positiever. Norris kwalificeerde zich hierbij op pole voor de sprintrace, terwijl zijn teamgenoot wederom de tiende stek pakte.

Al met al is het team uit Woking erg blij met het resultaat tijdens de sprint shootout. "Ik denk dat het team hier op het circuit en het team in de fabriek het een beetje nodig hebben", vertelt Stella tegenover Sky Sports. "Ik ben zo blij voor iedereen bij McLaren en voor alle mannen en vrouwen. Gisteren lag het gewoon echt voor het oprapen, zodat we in ieder geval om pole position konden strijden, maar toen verloren we het. Het is goed om vandaag opnieuw te bevestigen dat we er qua prestaties bijzitten."

"Ik wil ook zeggen dat ik blij ben voor Lando, hij verdient het", vervolgt de teambaas, die benadrukt dat Norris zelfs nog sneller had kunnen zijn tijdens de sprint shootout in São Paulo. "Hij is altijd zo snel en genereus. Zelfs vandaag, bij bochten 1, 2 en 3. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar hij had even een momentje. Hij leek het weer kwijt te raken, maar hij herstelde zich door de rest van de ronde op een ongelooflijke manier te verrijden. Ik ben blij voor het team, maar er is nog veel te doen dit weekend."