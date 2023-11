Vincent Bruins

Zaterdag 4 november 2023 18:44

De FIA heeft haar oordeel geveld over een aantal mogelijke overtredingen tijdens de Sprint Shootout van de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. Lando Norris mag zijn pole position voor de Sprint behouden, zo heeft de internationale autosportbond besloten. Yuki Tsunoda zal ook zijn originele gridpositie behouden net als de gecrashte Fernando Alonso en Esteban Ocon.

SQ1 op het circuit van Interlagos eindigde met de rode vlaggen na een flinke klapper van Ocon. De Alpine-coureur raakte de controle kwijt bij het uitkomen van de Senna 'S' en maakte contact met Alonso. De Fransman schoot vervolgens met een kapot wiel de bandenmuur in bij de Curva do Sol. Dit zorgde voor een vertraging van bijna een half uur. Alonso ging wel door naar SQ2, maar kon vanwege schade aan de ophanging niet meedoen. Uiteindelijk klokte Norris de snelste tijd in SQ3 en versloeg Max Verstappen met een gat van slechts zes honderdste van een seconde. Er was echter nog even onzekerheid over de pole position van de McLaren-coureur. Hij zou namelijk de zogeheten 'maximum delta time' overschreden hebben, de maximale tijd tussen Safety Car-lijn 2 en Safety Car-lijn 1. Coureurs moeten binnen een bepaalde tijd deze afstand afleggen om te voorkomen dat ze te langzaam rijden en mogelijk onveilige situaties creëren. Tsunoda werd om dezelfde reden onderzocht.

Reprimande voor Norris en Tsunoda

De FIA heeft besloten om Norris geen gridstraf te geven. Dat was ook wel in de lijn der verwachting, aangezien hier nooit eerder een gridstraf voor is uitgedeeld. Wel heeft hij een reprimande gekregen. De papayakleurige bolide van de Brit zal de Sprint op Autódromo José Carlos Pace dus gewoon vanaf pole position aanvangen. Hij wordt op de voorste startrij vergezeld door Max Verstappen. Tsunoda krijgt ook een reprimande, maar blijft in de startopstelling dus nog wel op een uitstekende zesde positie.

De stewards onderzochten ook de crash tussen Alonso en Ocon, die zich uiteindelijk als vijftiende en zestiende hadden gekwalificeerd. Ze vonden dat geen van beide coureurs grotendeels schuldig was en zien het dus als een race-incident. Alpine verwacht de reparaties aan de A523 van Ocon op tijd af te hebben voor de Sprint. Ze hebben de voorvleugel, ophanging linksvoor en beide hoeken aan de achterkant, de gehele versnellingsbak, de achtervleugel en bodywork aan de linkerkant vervangen.